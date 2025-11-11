Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) va derula, din noiembrie, o campanie de conştientizare la nivel naţional dedicată prevenirii risipei alimentare, a anunţat preşedintele instituţiei, Alexandru Bociu, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

„Începând din această lună, ANSVSA va demara o campanie de conştientizare la nivel naţional, dedicată prevenirii risipei alimentare. Este o temă care priveşte atât sănătatea publică, cât şi sustenabilitatea resurselor. Ne propunem să ajungem la consumatori şi la operatorii economici cu mesaje clare despre importanţa respectării normelor de igienă şi a valorificării responsabile a alimentelor. Combaterea risipei nu înseamnă doar reducerea pierderilor economice, ci şi respect pentru hrană şi pentru mediul înconjurător”, a declarat preşedintele ANSVSA, potrivit unui comunicat transmis marţi AGERPRES.

În perioada 7 – 31 octombrie 2025, ANSVSA a desfăşurat, la nivelul întregii ţări, o amplă acţiune de control şi evaluare a modului în care operatorii din sectorul alimentar aplică legislaţia referitoare la diminuarea risipei alimentare, din perspectiva siguranţei alimentelor. În cadrul acestei acţiuni au fost verificaţi 595 de retaileri, 409 unităţi de alimentaţie publică, 141 de procesatori de alimente de origine nonanimală şi 138 de procesatori de alimente de origine animală.

Inspectorii ANSVSA au constatat 19 neconformităţi faţă de normele privind siguranţa alimentelor aplicabile în activităţile de prevenire a risipei alimentare, printre care: comercializarea de produse alimentare alterate sau cu termen de valabilitate depăşit, expunerea necorespunzătoare a produselor la vânzare cu preţ redus, lipsa evidenţelor privind produsele donate consumatorilor finali.

Pentru aceste abateri, au fost aplicate o sancţiune contravenţională în cuantum de 50.000 de lei, 2 avertismente scrise, precum şi măsuri şi termene de remediere.

Potrivit rezultatelor, aproximativ 75% dintre operatorii controlaţi implementează cel puţin două măsuri de prevenire a risipei alimentare, conform prevederilor Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.

Pentru 65 de operatori care nu aplicau măsuri corespunzătoare (46 unităţi de alimentaţie publică, 16 procesatori şi 3 retaileri) s-au acordat recomandări de conformare.

Cele mai frecvent utilizate măsuri identificate în urma controalelor sunt: vânzarea produselor cu preţ redus (în special în sectorul de retail), responsabilizarea personalului şi a consumatorilor privind diminuarea risipei, redistribuirea alimentelor prin transfer cu titlu gratuit.

De asemenea, în 62 de unităţi de alimentaţie publică, inspectorii DSVSA au recomandat includerea în meniu a informaţiilor pentru consumatori referitoare la posibilitatea preluării fără costuri suplimentare a alimentelor neconsumate, în conformitate cu prevederile legale.

În completarea acestor acţiuni, DSVSA judeţene au derulat, la nivel local, activităţi de informare şi educare, transmiţând materiale şi recomandări privind importanţa reducerii risipei alimentare către consumatori şi operatorii din domeniul alimentar.