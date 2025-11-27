„Mizerii pentru săraci”. Compania americană Campbell’s Co., care produce supe la doză, în mijlocul unui scandal după ce unul dintre șefi a fost înregistrat spunând că firma vinde mâncare de proastă calitate și aducea injurii și angajaților, și produselor, și clienților

Compania americană Campbell’s Co., care produce supe și mâncăruri sub formă de conserve, a anunțat miercuri că a concediat unul dintre managerii de prim rang ai companiei, al doilea în ierarhie, după ce a ascultat o înregistrare audio realizată pe ascuns în care acesta făcea comentarii rasiste și făcea comentarii disprețuitoare la adresa produselor și clienților companiei, anunță New York Post.

- articolul continuă mai jos -

În centrul scandalului se află vicepreședintele Martin Bally, care ar fi descris drept „mizerii pentru săraci” supele gigantului american, vorbind cu unii membri ai echipei sale. Acesta fusese mai întâi suspendat din funcție, la criticile în termeni extremi legate de produse adăugându-se și insulte rasiste la adresa angajaților și jigniri la adresa clienților.

Este vorba de o înregistrare de oră plină de injurii, realizată în secret de un angajat, Robert Garza, care a dat mai departe fișierul unui ziar local din Michigan. Acesta susține că tocmai din această cauză a fost, la rândul său, concediat, pe care a contestat-o în instanță.

O înregistrare de o oră plină de injurii și comentarii negative

În înregistrare, vocea atribuită managerului ia în derâdere alimentele „puternic procesate” ale Campbell’s: „Doar sărăntocii ar putea cumpăra așa ceva.” Sau: „E carne rezultată din bioinginerii. Eu nu vreau să mănânc o bucată de pui ieșită dintr-o imprimantă 3D.” De asemenea, potrivit sursei citate, înregistrarea conține remarci ofensatoare și pentru angajații săi, în special pentru cei indieni, pe care i-a numit „idioți.”

Procesul a fost intentat în Michigan, unde locuiesc atât Garza, cât și Bally, compania Campbell’s având sediul la Camden, în New Jersey. Garza a afirmat că Bally i-ar fi spus, de asemenea, că adesea venea la serviciu sub influența marijuanei.

Săptămâna aceasta, Campbell’s a declarat că a aflat despre procesul intentat de Garza săptămâna trecută, dar a considerat credibilă înregistrarea, motiv pentru care l-a concediat marți pe fostul nr.2 din companie, după ce fusese suspendat fără explicații oficiale.

Cât despre calitatea produselor sale, compania a admis că utilizează culturi modificate genetic precum porumb și soia. Însă puiul „provine de la furnizori de încredere, cu vechime”, aprobați la nivel federal, și „respectă standardele noastre înalte de calitate”. „Comentariile din înregistrare nu sunt doar inexacte, sunt absurde. Nu folosim pui cultivat în laborator și niciun fel de carne artificială”, afirmă compania.