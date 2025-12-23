Comisia Europeană (CE) a publicat o sinteză ce cuprinde principalele sale acțiuni legate de agricultură în 2025. Reacția fermierilor europeni, însă, vorbește de la sine. La sfârșitul săptămânii trecute ei au organizat o amplă mișcare de protest la Bruxelles.

Cu ce se laudă Comisia Europeană

Comisia Europeană a prezentat o scurtă sinteză a acțiunilor sale întreprinse în acest an în domeniul agriculturii.

„Acestea ilustrează disponibilitatea CE de a răspunde preocupărilor agricultorilor exprimate în ultimul an, în special în ceea ce privește stabilitatea veniturilor, sarcina administrativă și provocările legate de climă”, au transmis reprezentanții Executivului european.

„Fermierii sunt indispensabili pentru Europa, jucând un rol vital în societate și făcând o diferență reală pentru comunitățile de pe întreg continentul. Cu o alocare totală de 386,6 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, Politica Agricolă Comună sprijină aproape șapte milioane de beneficiari din întreaga UE”, se arată în document.

PAC este simplificată, mai transmite Comisia. Cel mai recent omnibus aprobat va economisi agricultorilor 1,6 miliarde EUR în costuri administrative anuale.

Strategia pentru reînnoirea generațiilor își propune să dubleze ponderea tinerilor fermieri din UE până în 2040.

Comisia a propus o serie de măsuri pentru a se asigura că sectorul viti-vinicol european rămâne competitiv, rezistent și o forță economică vitală în deceniile următoare. Sectorul se confruntă cu mai multe provocări, cum ar fi schimbarea tendințelor de consum, schimbările climatice și incertitudinile pieței.

Cât a cheltuit CE pentru sprijin în situații de urgență

Comisia Europeană oferă și o retrospectivă a sprijinului direct oferit fermierilor pentru a face față mai multor situații de criză:

– 10 milioane EUR în sprijin de urgență pentru fermierii afectați de fenomene meteorologice nefavorabile în Cehia și Slovenia

– 5 milioane EUR în măsuri excepționale de sprijin pentru sectorul laptelui și cărnii de porc din Germania

– 50 de milioane EUR în sprijin de urgență pentru cultivatorii de fructe, nuci și legume afectați de efectele climatice din Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și România

– 99 de milioane EUR în sprijin de urgență pentru fermierii din Spania (inclusiv pentru fermierii din Valencia afectați de DANA), Croația, Cipru, Letonia și Ungaria afectați de dezastrele climatice și naturale

– 14 milioane EUR pentru a ajuta la despăgubirea fermierilor din zonele afectate de focarele de gripă aviară din Polonia

– modificări excepționale ale schemei POSEI pentru a ajuta fermierii din Mayotte să reia producția după ciclonul Chido

Vorbind despre viitorul buget, CE precizează: „Propunerea pentru următorul cadru financiar multianual recunoaște pe deplin rolul central al fermierilor pentru securitatea noastră alimentară. Sprijinul pentru venitul fermierilor este garantat cu un minim de 300 de miliarde EUR care va fi completat prin finanțare suplimentară din partea UE pentru dezvoltare rurală. Următoarea PAC va păstra toate instrumentele actuale, familiare fermierilor, având în același timp o structură mai simplă”.

În același timp se reiterează că „negocierile cu colegislatorii abia au început. Șefii de stat și de guvern vor avea ultimul cuvânt la sfârșitul procesului, cu privire la sumele disponibile”.

Ce reproșează fermierii

„Fermierii se confruntă cu provocări fără precedent: presiuni climatice tot mai mari, dăunători emergenți și un set de instrumente tot mai mic pentru a-și proteja culturile. Lipsa unor soluții eficiente și accesibile duce la stagnarea sau, mai rău, la scăderea randamentelor în unele sectoare. Fără acțiuni urgente, securitatea alimentară a Europei și mijloacele de trai ale fermierilor sunt în pericol”, arată un comunicat al Copa – Cogeca. Această organizație reprezintă peste 22 de milioane de agricultori din UE.

În mod concret ei arată că toate realizările invocate de Comisie, deși sunt importanți pași înainte, sunt departe de a rezolva problemele.

Bugetul propus pentru viitoarea PAC este considerat ca o scădere, în fapt, a sprijinului pentru agricultură. Poziția greoaie față de adoptarea noilor tehnici genomice este un alt minus. Fermierii se mai plâng și de reglementarea greoaie a produselor pentru protecția plantelor. Nu în ultimul rând sunt îngrijorați de scumpirea continuă a îngrășămintelor agricole.

Acordul Mercosur reprezintă un alt motiv de nemulțumire.