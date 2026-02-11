O veste minunată pentru agricultura sustenabilă: Comisia Europeană a adoptat luni, 9 februarie, o nouă legislație privind îngrășămintele elaborate din gunoi de grajd procesat, pentru a-i ajuta pe fermieri să înlocuiască îngrășămintele chimice și să depindă mai puțin de importuri, scrie Agroinformacion.

Noile norme implică modificarea Directivei privind nitrații pentru a permite utilizarea îngrășămintelor din azot recuperat din gunoiul de grajd peste limita stabilită pentru aplicarea gunoiului de grajd brut și a celui procesat convențional, a precizat Executivul comunitar într-un comunicat.

Potrivit Comisiei Europene, prin această nouă reglementare, statele membre și fermierii vor avea posibilitatea de a înlocui îngrășămintele chimice cu cele de acest tip, procesul urmând să fie realizat „în condiții de siguranță, pentru a asigura protecția continuă a apelor și a mediului înconjurător”.

De asemenea, măsura va reduce costurile pentru fermieri și va crește autonomia strategică a sectorului agricol din UE, reducând dependența de îngrășămintele importate.

Propunerea primise deja undă verde din partea reprezentanților statelor membre în Comitetul pentru nitrați în septembrie anul trecut, fiind ulterior prezentată Parlamentului European și Consiliului pentru examinare. Niciuna dintre cele două instituții nu a prezentat obiecții față de amendament, a precizat Comisia.

Detalii despre aplicare