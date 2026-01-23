Comisarii pentru protecţia consumatorilor au verificat în ultimele zile peste 1.700 de operatori economici, au aplicat amenzi contravenţionale de 5,75 milioane de lei şi au oprit activitatea a nouă societăţi, până la remedierea deficienţelor.

“Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, în perioada 19-23 ianuarie 2026, o serie de acţiuni de control la nivel naţional, verificând peste 1.700 de operatori economici. Acţiunile constante desfăşurate de ANPC au condus la verificarea unui număr semnificativ de operatori în fiecare săptămână, în sectoare cu impact direct asupra sănătăţii şi siguranţei consumatorilor”, se arată într-un comunicat al ANPC, remis vineri AGERPRES, transmite Agerpres.

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformităţi, pentru care au fost aplicate 1.079 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 5,75 milioane de lei, şi 654 de avertismente. De asemenea, a fost dispusă oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 1,05 milioane de lei, precum şi oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 2,63 milioane de lei. În plus, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru nouă operatori economici.

Principalele neconformităţi constatate de comisari au fost: utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină, impurităţi; produse şi preparate culinare fără elementele de identificare şi caracterizare; nerespectarea condiţiilor şi temperaturilor de depozitare prevăzute de producător, produsele fiind depozitate direct pe pavimentul blocului alimentar; paviment cu depuneri grosiere de impurităţi, reziduuri alimentare, lichide; utilizarea agregatelor frigorifice cu elemente de etanşare a părţilor mobile depreciate; lipsa informării corecte, complete şi precise în ceea ce priveşte substanţele cu potenţial alergen precum şi ingredientele prezente în produsul finit; produse cu data limită de consum depăşită; preparate culinare cu starea termică modificată; lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate.

“Prin intermediul neconformităţilor comunicate, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) joacă un rol esenţial în aducerea la cunoştinţa publicului a situaţiilor care pot afecta drepturile consumatorilor. În acest mod, ANPC îndrumă consumatorii, oferindu-le informaţiile şi recomandările necesare pentru a lua decizii responsabile şi pentru a-şi proteja drepturile şi interesele, consolidând totodată transparenţa şi responsabilitatea în relaţia dintre instituţii şi societate”, se mai arată în comunicat.