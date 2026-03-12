Clătitele sunt, de obicei, asociate cu făina, laptele și ouăle, dar această variantă schimbă complet regula de bază, promite allrecipes.com. În locul aluatului clasic, rețeta folosește biscuiți sărați mărunțiți, care se înmoaie în lapte și se transformă într-o compoziție surprinzător de fragedă. Rezultatul este un preparat cu margini crocante, interior moale și umed, dar fără să devină îmbibat. Un strop de scorțișoară schimbă discret gustul și dă acestor clătite un profil aparte.

Farmecul rețetei stă tocmai în contrastul ei. Ingrediente foarte simple și neașteptate dau naștere unui preparat care poate fi servit exact ca niște clătite obișnuite, cu sirop, unt și fructe proaspete. Pentru cei care caută o idee rapidă de mic dejun sau un desert de weekend diferit, această combinație poate fi una dintre cele mai curioase și reușite încercări.

Ingrediente pentru 4 porții

225 de grame de biscuiți sărați, zdrobiți

420 de mililitri de lapte, plus până la 60 de mililitri în plus, dacă este nevoie

1 ou mare, bătut

2 linguri de zahăr

1/4 linguriță de scorțișoară măcinată

1 linguriță de extract de vanilie

2 linguri de unt topit, plus încă puțin pentru gătit

Sirop, pentru servire

Căpșuni proaspete feliate sau afine, pentru servire, opțional

Mod de preparare

Pasul 1

Pune biscuiții zdrobiți într-un bol mare și toarnă laptele peste ei. Dacă este nevoie, mai adaugă puțin lapte, doar cât să ajungă la nivelul biscuiților. Lasă compoziția deoparte aproximativ 5 minute, până când biscuiții se înmoaie bine și absorb laptele.

Pasul 2

Adaugă oul bătut, zahărul, scorțișoara, vanilia și untul topit. Amestecă bine până când compoziția devine omogenă.

Pasul 3

Încălzește puțin unt într-o tigaie mare sau pe o plită, la foc mediu. Lucrează în tranșe, dacă este nevoie. Pune în tigaie aproximativ 1/3 de cană din compoziție pentru fiecare clătită și aplatizează ușor.

Pasul 4

Gătește clătitele fără să le miști, până când se rumenesc pe margini. Întoarce-le și continuă gătirea până când se rumenesc și sunt făcute bine la interior.

Pasul 5

Servește-le cu încă puțin unt, dacă dorești, și cu sirop deasupra. Poți adăuga și fructe proaspete, precum căpșuni feliate sau afine.

Aceste clătite arată că și ingredientele cele mai simple pot duce la rezultate neașteptate. Biscuiții sărați aduc structură și o textură diferită, iar combinația cu lapte, unt și puțină scorțișoară transformă totul într-un preparat surprinzător de plăcut. Servite cu sirop și fructe, ele păstrează spiritul clătitelor clasice, dar oferă o experiență complet nouă la masă.