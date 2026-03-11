ABC în bucătărie

Oțetul de mere este unul dintre acele ingrediente de bază în bucătărie. Apreciat tradițional pentru proprietățile sale digestive și conținutul bogat în compuși antioxidanți, acesta este un ingredient versatil și plin de caracter. Trebuie întotdeauna consumat diluat în apă, deoarece aciditatea sa naturală poate fi agresivă cu stomacul.

Iată cum poți transforma câteva mere într-un oțet natural, chiar la tine în bucătărie și chiar din resturi de mere. Un chef celebru a prezentat rețeta.

Ingrediente pentru oțetul de mere

Frumusețea acestei rețete este că poți folosi chiar și resturile de la alte preparate (cotoare sau coji), fiind și o rețetă anti-risipă.

1 kg de mere sau cotoare de mere (poți folosi orice soi, indiferent cât de coapte sunt);

1,2 litri de apă pentru fiecare kilogram de fruct;

250 g de zahăr per kilogram de măr (zahărul este necesar în procesul de fermentație acetică).

Preparare

Spală merele și taie-le în bucăți potrivite (dacă folosești fructul întreg). Pune-le într-un borcan mare de sticlă, curat. Adaugă apa și zahărul.

Amestecă bine compoziția în interiorul borcanului până când zahărul se dizolvă. Acoperă gura borcanului cu o bucată de pânză curată sau un plastic, dar care să permită amestecului să „respire”, să nu fie închis ermetic.

Lasă borcanul la fermentat într-un loc ferit de lumina directă a soarelui, la temperatura camerei, timp de 2 până la 3 săptămâni.

După cele 3 săptămâni, vei obține un oțet cu un gust blând. Dacă preferi un oțet mai intens, mai concentrat și mai acid, îl poți lăsa la fermentat în total 4-5 săptămâni.

Odată ce a atins punctul de aciditate dorit, strecoară lichidul folosind o sită fină sau o pânză fină. Transferă oțetul obținut într-un recipient de sticlă curat și închide-l bine.

Rezultatul este un produs viu, aromat și preparat din ingrediente naturale. În plus nu te costă aproape nimic dacă vei folosi resturile de măr de la alte preparate.