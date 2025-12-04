Un clafoutis a fost la origine o simfonie cu cireșe și mult lapte, care, dinspre Limoges, o regiune a Belgiei franceze, a cucerit lumea. Cireșe scufundate într-un amestec aromat de lapte, ouă, zahăr și făină, nu foarte diferit de cel de clătite, care se rumenesc împreună în cuptor până umplu casa de miresme îmbietoare.

Cireșe care, în timp, au fost înlocuite cu alte fructe, în spiritul creativității gastronomice. De cele mai multe ori, pere, caise, piersici sau prune. A variat și umplutura, păstrându-și însă aceeași consistență moale, caracteristică, dată de laptele dulce.

Într-un clafoutis cu pere și ciocolată, laptele de la Lăptăria cu Caimac face diferența. Pentru că are un conținut de grăsime ridicat și stabil, laptele minim procesat dă compoziției o textură mai cremoasă și mai uniformă, iar aroma lui naturală se simte discret în desert, în felul acesta echilibrând dulceața perelor și a ciocolatei. În plus, suportă foarte bine coacerea, ajută clafoutis-ul să se lege frumos și să capete acea consistență fină, aproape de budincă, care definește rețeta.

Ingrediente

75 g făină

50 g alune de pădure măcinate fin

15 g cacao

1 linguriță pudră de scorțișoară

150 g zahăr

250 ml lapte Lăptăria cu Caimac

4 ouă

100 g ciocolată neagră

5 pere medii

30 g alune de pădure tocate

Mod de preparare

Într-un bol încăpător amestecă făina, praful de cacao, alunele măcinate, zahărul și scorțișoara.

Într-un alt bol mare bate ouăle întregi cu laptele până când se omogenizează. Adaugă treptat amestecul cu făină și zahăr pregătit mai devreme. Încorporează-l cu telul până când totul este omogenizat. E și mai ușor dacă amesteci totul cu un blender.

Topește ciocolata la bain-marie și încorporează-o în amestecul pentru clafoutis.

Curăță perele de coajă, îndepărtează mijlocul cu semințe și feliază-le.

Unge un vas ceramic mare cu unt. Toarnă compoziția cu ciocolată pentru clafoutis în vas. Apoi așează în ea feliile de pere și presară alunele tocate.

Coace desertul clafoutis în cuptorul preîncălzit la 180°C, timp de 20-25 de minute, până când amestecul lichid coagulează.

Scoate desertul din cuptor și servește-l imediat.

Savurează-l alături de o ceașcă de cafea, ceai negru sau un pahar de lapte cald. Lasă-l să-ți parfumeze casa și să-ți îndulcească ziua, așa cum numai perele și ciocolata știu să o facă.