Prăjitura cu dovleac, kefir și glazură din Smântână Dolofană este un desert care îmbină aromele sezonului rece cu textura catifelată a produselor lactate de calitate. Dovleacul, vedeta sezonului, aduce o dulceață discretă și o consistență umedă, naturală, care transformă orice prăjitură într-un desert reconfortant. Este bogat în betacaroten, fibre, antioxidanți și oferă un gust aparte alături de beneficii pentru sănătate.

Rețeta este surprinzător de ușor de preparat, chiar dacă aromele finale par elaborate. Mirodeniile—scorțișoara, nucșoara și ghimbirul pudră—încălzesc compoziția și scot în evidență aroma dovleacului, în timp ce nucile mărunțite adaugă textură și un plus de nutrienți sănătoși pentru inimă. Kefirul de la Lăptăria cu Caimac, cu gustul său delicat, și cu acea efervescență caracteristică datorată procesului de dublă fermentație cu bacterii lactice și drojdii, aduce frăgezime și o notă ușor acrișoară, echilibrând perfect dulceața aluatului.

Glazura din smântână dolofană este simplă, cremoasă și nu copleșește prăjitura. Se întinde ușor și completează desertul cu o prospețime subtilă, iar decorul de nuci sau alune oferă contrast crocant. Este o prăjitură potrivită atât pentru mesele de weekend, cât și pentru ocazii speciale, mai ales atunci când vrei un desert reconfortant, aromat și simplu de pregătit.

Te poți bucura de această rețetă și în cazul în care lactoza îți dă bătăi de cap. Lăptăria cu Caimac îți pune la dispoziție „Gama gingaș”, de unde poți alege smântâna și untul fără lactoză, dar la fel de pline de gust.

Ingrediente:

250g unt la temperatura camerei

190g zahăr

2 ouă

180g piure de dovleac

225g făină

1 linguriță praf de copt

1 linguriță bicarbonat

½ linguriță scorțișoară

¼ linguriță nucșoară

¼ linguriță ghimbir pudră

180g Kefir Lăptăria cu Caimac

60g nuci mărunțite

Glazură:

190g Smântână Dolofană Lăptăria cu Caimac

60g zahăr pudră

alune/ nuci pentru decor

Mod de preparare:

Mixează untul moale împreună cu zahărul până când amestecul este cremos. Adaugă ouăle, pe rând, și mixează bine după fiecare în parte. Încorporează piureul de dovleac în acest amestec. Adaugă făina, praful de copt, bicarbonatul și mirodeniile și mixează. La final încorporează kefirul și nucile mărunțite. Pregătește o tavă de copt cu pereți detașabili și diametrul de 22cm. Îmbracă tava cu hârtie de copt pe bază și pereți. Toarnă aluatul pentru prăjitură în tavă și coace timp de 1h și 10 minute în cuptorul preîncălzit la 180°C fără ventilație sau la 160°C cu ventilație. Lasă prăjitura să se răcească în tavă, apoi scoate-o pe un platou/ farfurie. Pregătește glazura. Amestecă Smântâna Dolofană și zahărul pudră cu un tel sau cu o spatulă până când se omogenizează. Întinde amestecul pe suprafața prăjiturii și presară alune sau nuci tocate. Bucură-te de gustul toamnei în fiecare felie.

Aromată, fragedă și echilibrată acest desert reunește ingredientele de sezon cu prospețimea produselor lactate de calitate, rezultând o prăjitură care impresionează fără efort. Fie că o pregătești pentru familie, pentru o masă specială sau pur și simplu pentru a aduce puțină bucurie într-o zi obișnuită, prăjitura cu dovleac va deveni cu siguranță o rețetă favorită.