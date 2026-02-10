Cea de-a doua sesiune de licitație desfășurată de societatea Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L. pentru operarea unei viitoare cafenele/bistro în incinta Cazinoului din Constanța s-a încheiat. City Grill Group este compania care a fost validată de comisia de evaluare ca fiind cea câștigătoare, conform criteriilor impuse de documentația de licitație și de codul administrativ.

Detalii despre conceptul de amenajare și data previzonată pentru finalizarea lucrărilor vor fi

comunicate în săptămânile următoare, după îndeplinirea clauzelor contractuale

dintre părți.

Cazinoul din Constanța a lansat la finalul lunii noiembrie (2025) procedura de licitație publică

pentru desemnarea unei companii care să opereze o viitoare cafenea/bistro în scopul de a-și

lărgi oferta de servicii pentru public și a oferi cât mai multe oportunități de petrecere a timpului

liber în cadrul clădirii Cazinoului.

Spațiul care a făcut obiectul licitației publice se află la parterul

și subsolul Cazinoului și are o suprafață interioară utilă de circa 550 metri pătrați, la care se

adaugă terasa exterioară descoperită cu vedere spre mare, cu o suprafață de 324 de metri

pătrați.

Prima sesiune de licitație a fost anulată, întrucât la licitație s-a înscris un singur operator

economic. Conform codului administrativ, licitația a fost reluată având la bază aceeași

documentație pe data de 19 ianuarie. Conform datelor comunicate, marți, 10 februarie, a fost

deschisă oferta înscrisă și, în urma evaluării documentației depuse, City Grill Group este

compania care va opera viitoarea cafenea/bistro din Cazinoul din Constanța.

„Clădirile cu istorie sunt o parte din ADN-ul City Grill, acolo ne simțim cel mai bine, pentru că

știu să ceară respect și rigoare, nu improvizație. Am demonstrat asta în locații precum Caru’

cu Bere și Hanu’ lui Manuc, iar acum avem bucuria să ajungem pe malul mării într-un loc cu

greutate, Cazinoul din Constanța, o clădire splendidă, cu o istorie de excepție. Vom construi

aici o cafenea-bistro care să fie pe măsura spațiului și a publicului lui, cu grijă pentru

patrimoniu și cu standardele pe care oamenii le așteaptă de la noi.” Daniel Mischie, CEO City

Grill Group.

Cu o tradiție a performanței pe piața locală de peste 20 de ani, Grupul City Grill își

consolidează poziția ca cel mai important operator de restaurante din România, printr-o

creștere sănătoasă și durabilă. Cu un portofoliu care cuprinde clădiri istorice emblematice

precum Caru’cu bere sau Hanu’ lui Manuc, City Grill este și Furnizor oficial al Casei Regale a

României. În acest moment, City Grill are o rețea de 42 de locații la nivel national și peste

1100 de angajați.

Conform celor stabilite în documentația de licitație, în viitoarea cafenea/bistro se vor putea

comercializa băuturi răcoritoare și alcoolice, cafea, precum și mâncare rece sau preparate

care nu implică proceduri de gătire termică.

De la redeschiderea oficială a Cazinoului din Constanța, pe 21 mai 2025, peste 220.000 de

vizitatori au trecut pragul clădirii emblematice de la malul mării. Cu un program cultural divers

și atractiv, Cazinoul devine un reper al vieții culturale din România, deschis publicului local și

internațional.