Ciocolată caldă iarna este un preparat care îmbină la modul ideal utilul cu plăcutul, dar nu mereu rezultatul pe care îl obținem folosind amestecuri din comerț e unul satisfăcător. Din câteva ingrediente, putem prepara simplu și rapid o ciocolată caldă pentru pauzele de peste o zi de iarnă.

Potrivit unui renumit chimist și blogger alimentar italian, Dario Bressanini, secretul unei ciocolate calde reușite constă în amestecul de ciocolată neagră și cacao amară, ca bază de pornire. Nu doar cacao. Pe lângă ele, mai e nevoie de lapte, zahăr, amidon pentru textura cremoasă și apă. Urmând rețeta propusă de el, rezultatul va fi o ciocolată densă, catifelată, cu gust intens de ciocolată.

Ingrediente pentru 2–3 căni

500 ml lapte integral

60 g apă

100 g ciocolată neagră (minimum 70%)

30 g cacao amară pudră

50 g zahăr (sau după gust)

8 g amidon pentru dulciuri

Procedeu

1. Mărunțim ciocolata cu un cuțit. Într-un bol de lucru, amestecăm pudra de cacao cu ciocolata mărunțită și cele 8 g de amidon, pentru o densitate medie.

2. Într-o oală pe cât posibil antiaderentă transferăm laptele, apa și zahărul. Aducem la punctul de fierbere la foc mediu, amestecând constant pentru ca zahărul să se dizolve.

3. Când amestecul de lichide ajunge la punctul de fierbere, luăm oala de pe foc. Turnăm tot odată amestecul de cacao și ciocolată și începem să amestecăm imediat, energic, cu un tel. Ciocolata se va topi, iar praful de cacao se va dispersa în lichid.

4. Acum așezăm din nou cratița pe foc și, amestecând continuu, aducem din nou la punctul de fierbere. Lăsăm să fiarbă încet circa 1 minut, până când ciocolata devine perfect omogenă.

5. Pentru o consistență și mai catifelată și pentru o garanție în plus că am eliminat orice urmă de cocoloașe, folosim rapid un mixer vertical înainte de servire. Se toarnă imediat în căni și se servește fierbinte.

Aceasta este o rețetă de bază, care se poate și aromatiza ulterior după gust.