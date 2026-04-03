În Săptămâna Mare, fie în Joia Mare, fie în Sâmbăta Mare, creștinii obișnuiesc să vopsească ouă de Paște. Este una dintre cele mai frumoase tradiții pascale, iar în ultimii ani tot mai mulți oameni aleg metode naturale, mult mai sănătoase, pentru a vopsi ouăle.

Vopsirea ouălor de Paște cu ingrediente naturale reprezintă o alegere mult mai sigură pentru sănătatea celor care le consumă. După curățare și degresare, ouăle pot fi vopsite folosind diverse ingrediente prezente în aproape orice bucătărie. Frunzele de varză, frunzele de ceapă, frunzele de spanac ori sfecla sunt o alternativă eco-friendly la vopseaua chimică din comerț.

Sfaturi utile pentru obține ouă de Paște vopsite fără chimicale

Pentru a vopsi ouă de Paște cu ingrediente naturale este indicat să alegeți ouă albe. Absorb mai ușor culorile naturale și permit obținerea unor nuanțe mai intense.

Înainte de vopsire, ouăle trebuie curățate foarte bine. Trebuie spălate cu apă călduță în care se pune puțin bicarbonat de sodiu. Această combinație ajută la degresarea ouălor, esențială mai ales dacă folosiți frunze pentru o colorare cu modele.

După curațare, ouăle se sterg cu un prosop de hârtie și se pun de-o parte până la pregătirea soluțiilor naturale în care vor fi vopsite.

- articolul continuă mai jos -

Cinci metode de a vopsi ouă de Paște doar cu ingrediente naturale

Coji de ceapă ( se obțin ouă maro-roșiatice)

O metodă naturală de vopsire a ouălor de Paște este cea cu foi de ceapă roșie și galbenă.

Ingrediente:

coji de ceapă (galbenă sau roșie)

1 litru apă

1 lingură oțet

Fierbe frunzele de ceapă timp de 20–30 minute. Adaugă ouăle și fierbe-le la foc mic timp de 10 minute. Apoi oprește focul și lasă ouăle în lichid alte 10 minute dacă vrei să obții o culoare mai intensă.

Curcuma / turmeric ( ouă galbene)

Turmericul este un condiment de culoare portocalie aurie, cunoscut pentru că adaugă culoare, aromă și nutrienți alimentelor.

Ingrediente:

2 linguri curcuma

1 litru apă

1 lingură oțet

Fierbe apa cu curcuma 10 minute. Adaugă ouăle și fierbe-le 10 minute. Lasă-le în lichid inca 10 – 20 de minute pentru o culoare mai intensă.

Frunze verzi: spanac/pătrunjel ( se obțin ouă de culoare verde)

Ingrediente:

frunze de spanac sau pătrunjel

apă

1 lingură oțet

Fierbe frunzele într-un litru de apă pentru 20–30 minute. Apoi în lichidul respectiv adaugă ouăle și fierbe-le 10 minute la foc mic. Oprește focul și lasă ouăle încă un sfert de oră în acel lichid.

Varza roșie ( se obțin ouă albastre)

Ingrediente:

frunzele de la o varza roșie

1 litru de apă

1 lingură oțet

Fierbe frunzele de varză 20 minute. Dă focul mic și adaugă ouăle degresate și lasa-le să fiarbă 10 minute. Oprește focul și lasa ouăle în zeama respectivă până prind culoarea dorită.

Sfeclă roșie (ouă roșii)

Ouăle roșii sunt simbol al Paștelui creștin, reprezentând sângele lui Iisus Hristos și Învierea. Pentru a obține ouă roșii aveti nevoie de o sfeclă mare cu tot cu coajă. O spălați bine, o taiati cubulete de 2-3 cm și o puneti la fiert într-un litru de apă în care adăugați o lingură de oțet.

După fierbere, în zeama respectivă puneți la fiert la foc mic ouăle pentru 10 minute. Apoi opriți focul și lăsați ouă le în lichidul în care au fiert încă o jumătate de oră pentru o culoare mai intensă. Pentru un aspect lucios și pentru a intensifica culorile după vopsire puteți sterge ouă un ulei.