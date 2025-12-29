Cinci medici sunt cercetaţi după ce o femeie în vârstă de 50 de ani şi fiica ei de 15 ani au murit în urma unei toxiinfecţii alimentare, după ce au consumat peşte alterat la o cină în Ajunul Crăciunului, în apropiere de Campobasso, la sud de Napoli, au declarat luni surse judiciare pentru agenţia de presă ANSA, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Cinci medici de la Spitalul Cardarelli din Campobasso sunt anchetaţi în legătură cu moartea Sarei Di Vita (15 ani) şi a mamei sale, Antonella Di Ielsi (50 de ani), decedate din cauza unei toxiinfecţii alimentare la Pietracatella, în provincia Campobasso.

Soţul femeii, internat la Spitalul Spallanzani din Roma, rămâne în stare gravă.

Acuzaţiile formulate de procurori sunt ucidere din culpă şi vătămare din culpă.

Potrivit relatărilor, femeia şi fiica ei au fost duse de două ori la spital şi externate de fiecare dată înaintea celei de-a treia internări, care s-a dovedit fatală.