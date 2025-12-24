Pentru Ajunul sau masa din ziua de Crăciun un platou de aperitive este un must, pe care îl putem rezolva cu cinci preparate, tradiționale și moderne, care (majoritatea) se prepară în minute. Excepție face salata de boeuf, a cărei pregătire necesită timp.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Salată de boeuf / Aperitiv clasic

Ingrediente: cartofi, morcovi, carne de vită (poți înlocui cu pui), castraveți murați, mazăre, maioneză, sare, piper, muștar.

Mod de preparare: Fierbe legumele și carnea, taie-le cuburi mici, amestecă cu castraveții, tăiați și ei mărunt, mazărea și maioneza. Potrivește cu sare și piper și decorează festiv. Dacă poți, prepară maioneza în casă.

Ouă umplute

Ingrediente: ouă, maioneză, muștar, sare, piper, zeamă de lămâie.

Mod de preparare: Fierbe ouăle tari, taie-le în jumătăți. Amestecă gălbenușurile cu maioneză, muștar și lămâie, apoi umple albușurile, ajutându-te de un poș. Ouăle umplute sunt gata.

Ruladă cu somon afumat, brânză cremă și avocado

Ingrediente: brânză cremă, somon afumat, avocado, zeamă de lămâie.

Mod de preparare: Întinde feliile de somon, una lângă alta pe o folie de plastic. Pune deasupra crema de brânză și felii de avocado stropit cu lămâie. Rulează strâns cu ajutorul foliei. Pune în frigider. Înlătură folia și taie felii.

Cupe cu cocktail de creveți și sos dulce-acrișor

Ingrediente: creveți decorticați, sos sweet chili, zeamă de lămâie, coșulețe sau cupe mici.

Mod de preparare: Sotează creveții în ulei de măsline, câte un minut pe fiecare parte și lasă-i să se răcească. Amestecă sos sweet chili cu puțină lămâie, sare, piper, apoi combină cu creveții și așază în cupe/coșulețe.

Rulouri de șuncă cu gorgonzola

Ingrediente: felii de șuncă presată, gorgonzola, puțină cremă de brânză, nuci (opțional).

Mod de preparare: Amestecă gorgonzola cu puțină cremă de brânză pentru o textură fină. Poâi presăra nuci coapte. Unge feliile de șuncă, rulează și taie bucăți.