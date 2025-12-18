Ministerul Comerțului din China a aplicat taxe de import pentru carnea de porc din UE și produsele conexe pentru următorii cinci ani, stabilind rate între 4,9% și 19,8%. Măsura a intrat în vigoare din data de 17 decembrie, după ce, în urmă cu 3 luni, China anunțase tarife preliminare de 62,4%.

Procesul antidumping a început în iunie 2024, când China a acuzat țările UE că livrează carne de porc pe piața sa la prețuri subcotate, dăunătoare furnizorilor interni.

Mulți observatori au considerat ancheta ca un contraatac al Chinei la tarifele impuse de Comisia Europeană vehiculelor electrice chinezești.

O declarație a ministerului a confirmat că importurile de carne de porc din UE au implicat dumping-ul, care a adus prejudicii grave industriei locale din China.

Astfel, importatorii pot solicita rambursări, dacă garanțiile plătite începând cu septembrie depășesc aceste niveluri finale ale taxelor vamale. Pe parcursul perioadei de cinci ani, părțile afectate au opțiunea de a solicita revizuiri periodice din partea anchetatorilor.

UE contestă decizia

Comisia Europeană a avut o reacție tranșantă și a respins acuzația Chinei, considerând această măsură drept ”utilizare abuzivă a instrumentelor de apărare comercială”, potrivit foodbusinessmea

Pe de altă parte, Comisia Europeană a promis că va lua toate măsurile necesare pentru a veni în sprijinul intereselor exportatorilor de carne de porc din UE.

Trebuie amintit că ancheta inițială a Chinei, declanșată anul trecut, a vizat trei mari jucători europeni, precum Danish Crown, Vion și Litera Meat.

Atunci când au intrat în vigoare noile tarife preliminare, în luna septembrie, organziațiile Copa și Cogeca au criticat această măsură și au avertizat asupra impactului ei negative, în ceea ce privește crescătorii de porci din Europa.

Cu toate acestea, China a plusat și mai mult și a deschis o altă verificare antidumping, asupra importurilor de lactate din UE, anchetă ale căror concluzii sunt așteptate să fie făcute publice în luna februarie 2026.