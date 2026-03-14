Sosul de vodcă este deja unul dintre marile conforturi ale bucătăriei italiene reinterpretate. Delish îl mută acum din bolul cu paste direct peste chiftele. Rețeta de „Vodka Meatballs”, semnată de Makinze Gore, propune o cină bogată și rapidă, în care sosul catifelat pe bază de pastă de tomate, smântână pentru frișcă și parmezan îmbracă chiftele fragede din carne tocată de pui. Preparatul dă patru porții, are un timp total de 50 de minute și ajunge la aproximativ 523 de calorii pe porție.

Ideea rețetei este simplă, dar foarte eficientă. Dacă sosul de vodcă este deja apreciat pentru textura lui fină și gustul intens de roșii concentrate, aici el devine baza unui fel principal mai sățios. Pasta de tomate joacă rolul principal în sos, oferind dulceață, profunzime și o consistență mai mătăsoasă decât ar da roșiile la conservă. Vodca, la rândul ei, echilibrează greutatea sosului și aduce o notă ușor picantă.

Ingrediente pentru 4 porții

Pentru chiftele

450 de grame de carne tocată de pui

50 de grame de pesmet panko

30 de grame de parmezan ras fin

1 ou mare, bătut ușor

2 căței de usturoi, tocați fin

2 linguri de pătrunjel proaspăt tocat

1 linguriță și jumătate de sare

piper negru proaspăt măcinat

1 lingură de ulei de măsline extravirgin

- articolul continuă mai jos -

Pentru sosul de vodcă

2 linguri de unt nesărat

1 șalotă mică, tocată fin

2 căței de usturoi, tocați fin

120 de mililitri de pastă de tomate

2 linguri de vodcă

120 de mililitri de smântână pentru frișcă

120 de mililitri de apă, plus mai mult dacă este nevoie

1/4 linguriță de fulgi de chili

sare

piper negru proaspăt măcinat

30 de grame de parmezan ras fin, plus extra pentru servire

pătrunjel proaspăt tocat, pentru servire

Mod de preparare

Pasul 1

Într-un bol mare, amestecă bine carnea tocată de pui cu pesmetul panko, parmezanul, oul, usturoiul și pătrunjelul. Asezonează cu sarea și cu puțin piper negru.

Pasul 2

Formează 12 chiftele, de aproximativ 3 linguri de compoziție fiecare. Dacă amestecul este prea lipicios, umezește-ți ușor mâinile, ca să le poți modela mai ușor.

Pasul 3

Încinge uleiul într-o tigaie mare și adâncă, la foc mediu. Adaugă chiftelele și gătește-le, întorcându-le din când în când, până când se rumenesc bine pe toate părțile și sunt aproape făcute în interior, aproximativ 10-12 minute. Scoate-le pe o farfurie.

Pasul 4

În aceeași tigaie, la foc mediu, topește untul. Adaugă șalota și usturoiul și gătește-le, amestecând din când în când, până devin moi și translucide, aproximativ 5 minute.

Pasul 5

Adaugă pasta de tomate și gătește, amestecând des, până când se închide puțin la culoare și devine foarte aromată, aproximativ 3 minute. Toarnă vodca și gătește, amestecând, încă aproximativ 1 minut, până se evaporă.

Pasul 6

Adaugă treptat smântâna pentru frișcă și apa. Amestecă până când sosul devine neted. Pune fulgii de chili și asezonează cu sare și piper.

Pasul 7

Pune chiftelele înapoi în tigaie și redu focul la mic. Întoarce-le în sos, ca să fie bine acoperite. Acoperă tigaia și gătește, amestecând din când în când și adăugând puțină apă dacă sosul devine prea gros, până când chiftelele sunt făcute complet, aproximativ 8-10 minute.

Pasul 8

Adaugă parmezanul și amestecă până se topește în sos.

Pasul 9

Transferă chiftelele pe un platou sau servește-le direct din tigaie. Presară deasupra mai mult parmezan și pătrunjel proaspăt tocat.