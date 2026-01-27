Vaticanul face un pas important de la discurs la acțiune în ceea ce privește protejarea mediului, prin inaugurarea primului său centru vocațional agricol, inspirat direct de viziunea ecologică a Papei Francisc. Noul proiect, intitulat Borgo Laudato Si, reprezintă un amplu experiment de agricultură sustenabilă, educație ecologică și formare profesională, desfășurat pe domeniul papal de la Castel Gandolfo, pe malul Lacului Albano, notează Euronews.

Centrul se întinde pe o suprafață de aproximativ 55 de acri și este conceput ca un spațiu educațional deschis atât copiilor, cât și liderilor din mediul de afaceri, combinând formarea practică, reflecția etică și responsabilitatea față de creație.

Un proiect inaugurat sub semnul continuității

Papa Leon al XIV-lea, care a reafirmat în mod clar importanța protejării creației lui Dumnezeu, va inaugura oficial centrul, revenind în locul unde și-a petrecut prima vară ca Suveran Pontif. Cu această ocazie, el va vizita grădinile, viile și ferma de la Castel Gandolfo și va celebra o liturghie dedicată echipei care, încă din 2022, lucrează pentru a transforma în realitate mesajul ecologic al Papei Francisc.

Moștenirea enciclicei Laudato Si’

Proiectul Borgo Laudato Si își are rădăcinile în enciclica Laudato Si’ („Lăudat să fii”), publicată în 2015, în care Papa Francisc a prezentat grija pentru planetă drept o urgență morală și existențială. Documentul subliniază legătura profundă dintre protejarea mediului, demnitatea umană și justiția socială, în special în raport cu cei săraci și vulnerabili.

În ultimul deceniu, mesajul enciclicei a inspirat numeroase inițiative la nivel local în Biserica Catolică – de la conferințe și ateliere, până la proiecte educaționale. Borgo Laudato Si este cea mai concretă și vizibilă expresie a acestei mișcări.

Inima centrului: educație și natură în dialog

Inima complexului este o seră de mari dimensiuni, proiectată într-o formă curbată și protectoare. Aceata amintește de colonada Pieței Sfântul Petru. Aceasta se află în fața unei clădiri educaționale cu zece săli de curs și o cantină, creând un spațiu care îmbină simbolic comunitatea, natura și învățarea.

Odată ce centrul va deveni complet funcțional, vizitatorii vor putea participa la:

excursii școlare de o zi dedicate agriculturii organice;

cursuri intensive de câteva săptămâni despre agricultura regenerativă;

programe educaționale pentru tineri, profesioniști și lideri din diverse domenii.

Sustenabilitate aplicată, nu doar declarată

Borgo Laudato Si își propune să fie un model concret de sustenabilitate:

energia necesară va fi asigurată integral de panouri solare;

utilizarea materialelor plastice va fi interzisă;

reciclarea și compostarea vor permite atingerea obiectivului de zero deșeuri.

Gestionarea apei va fi realizată prin sisteme de irigare inteligentă, care folosesc inteligența artificială pentru a evalua nevoile plantelor. În plus, vor fi implementate sisteme de colectare a apei de ploaie și de tratare și reutilizare a apelor uzate.

Prima școală vocațională din istoria Vaticanului

Un element esențial al proiectului este prima școală vocațională a Vaticanului, care va oferi formare practică în:

grădinărit sustenabil,

vinificație organică,

recoltarea măslinelor.

Centrul are și o puternică dimensiune socială, urmărind să creeze oportunități de angajare pentru persoane din grupuri vulnerabile. Acestea sunt victime ale violenței domestice, refugiați, persoane aflate în recuperare după dependențe și foști deținuți reintegrați.

Produsele realizate în cadrul fermei – vinul Laudato Si, uleiul de măsline organic, ceaiurile din plante aromatice și brânza obținută de la cele 60 de vaci de lapte – vor fi vândute la fața locului, iar profiturile vor fi reinvestite integral în activitatea educațională a centrului.

Un început modest, cu un mesaj global

Directorul centrului, părintele Manuel Dorantes, a precizat că proiectul se află încă într-o fază incipientă. Deocamdată nu există spații de cazare pentru vizitatori, însă au fost deja organizate programe pilot pentru grupuri școlare, iar aproximativ 12 persoane au fost angajate după finalizarea primelor sesiuni de formare.

„Mesajul Papei Francisc este clar: dacă cel mai mic stat din lume poate realiza un asemenea proiect, imaginați-vă ce ar putea face statele mai mari, cu resurse mult mai consistente”, a declarat Dorantes.

Oficialii Vaticanului nu au oferit detalii despre finanțare, menționând doar existența unor parteneri și caracterul confidențial al planurilor de afaceri.

Borgo Laudato Si nu este doar un proiect agricol sau educațional, ci o declarație de intenție. Aceea că grija pentru mediu trebuie trăită, nu doar proclamată. Prin acest centru, Vaticanul încearcă să ofere un exemplu concret de armonie între credință, responsabilitate socială și protecția creației.