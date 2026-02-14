Deși este pe final, iarna încă nu a plecat de tot, iar alimentația noastră este adaptată sezonului. Asta deoarece iarna, organismul nostru s-ar putea să ne facă să simțim poftă de alimente diferite față de ce am putea pofti vara. Spre exemplu, vara, când temperaturile sunt mai ridicate, avem poftă de mai multe alimente lichide și fructe. Însă contrar impresiei că perioadele reci aduc doar alimente „deconectate de sezon”, există o varietate surprinzătoare de fructe și legume care sunt în plină formă nutritivă și pline de aromă.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Dovlecii și legumele de toamnă-iarnă sunt printre cele mai reprezentative produse ale sezonului rece, scrie CNBC. Tipurile de dovleac de iarnă precum butternut, acorn sau spaghetti sunt recoltate la sfârșitul toamnei și își păstrează gustul dulce și textura densă pe tot parcursul iernii. Aceste legume sunt ideale în supe, piureuri sau ca garnitură coaptă.

În perioada rece, alte legume rădăcinoase și crucifere devin vedete pe mesele sănătoase. Varza de Bruxelles, kale, varza obișnuită și alte verdețuri rezistente la frig se găsesc în sezonul rece și oferă o sursă excelentă de vitamine și fibre. Fructe precum merele și perele se păstrează bine în condiții reci și rămân proaspete pentru mai multe săptămâni, oferind dulceață naturală și o varietate de utilizări culinare, de la gustări simple la deserturi și salate.

Citricele, atracția sezonului

Totodată, sezonul rece aduce cu sine o gama colorată de citrice. Portocalele, mandarinele și grapefruitul devin tot mai dulci pe măsură ce vremea se răcește și sunt o sursă excelentă de vitamina C în lunile fără soare. Aceste fructe pot fi consumate proaspete, adăugate în salate sau folosite pentru sucuri revigorante.

Perele merită un loc special în lista de fructe de sezon. Comparativ cu alte fructe, se păstrează bine în condiții reci. Sunt o alegere nutritivă, bogată în fibre și antioxidanți. De asemenea, pot fi folosite într-o varietate de rețete, de la piureuri simple până la plăcinte aromate.

Pe lângă acestea, alte produse sezoniere includ fructe precum rodii sau legume cu rădăcini adânci, perfecte pentru mâncăruri calde și reconfortante. Chiar dacă anotimpul rece nu mai este asociat doar cu oferte alimentare limitate, multe dintre aceste produse ajung la consumator în momentul în care sunt cel mai gustoase și nutritive.

Valoarea nutritivă și gustul, cele mai importante

Un avantaj major al consumului în sezon îl constituie valoarea nutritivă mai ridicată și gustul mai intens. Fructele și legumele recoltate la maturitate au adesea mai mulți nutrienți. Iar transportul redus comparativ cu produsele aduse din alte regiuni ajută la menținerea prospețimii. În plus, alegerea produselor de sezon poate fi și o opțiune economică și prietenoasă cu mediul. Aceste alimente nu necesită transport pe distanțe lungi sau depozitare îndelungată, ceea ce reduce costurile și amprenta de carbon asociată cu aprovizionarea.

Pe scurt, toamna și iarna nu înseamnă lipsă de varietate în farfurie. Dovlecii de iarnă, perele, citricele și legumele rezistente la frig oferă o gamă largă de arome și nutrienți. Consumând produse în sezon, nu doar că te bucuri de gust și sănătate. De asemenea, susții producția locală și un mod de viață mai sustenabil.