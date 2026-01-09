Dacă visezi la o escapadă europeană care să nu-ți golească contul bancar, Kosovo este destinația perfectă. Priștina, capitala balcanică, este cel mai ieftin oraș din Europa în 2026, cu prețuri aproape incredibile. O halbă de bere costă doar 1,5 euro, o masă la un restaurant ieftin costă 4 euro, iar o masă cu trei feluri pentru două persoane la un restaurant de categorie medie costă 21 euro (fără băuturi), potrivit Express, citat de Mediafax.

Priștina este capitala celui de-al doilea cel mai tânăr stat din lume. Kosovo și-a declarat independența față de Serbia în 2008. Orașul are de toate: istorie, cultură, arhitectură uimitoare și bucătărie delicioasă. În ciuda dimensiunilor reduse, orașul are o cultură a cafenelelor în creștere și viață de noapte animată. Zona Blloku este populară pentru cumpărături, cafenele la modă și reprezintă un loc excelent pentru cafeaua în stil kosovar.

De la Muzeul Kosovo la Mănăstirea Gračanica, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, orașul oferă multe obiective de explorat. Amestecul său de clădiri din epoca otomană, arhitectura brutalistă iugoslavă și Catedrala Sfintei Maici Tereza creează un peisaj urban impresionant.

Obiective importante

Printre obiectivele importante se numără Moscheea Imperială, Monumentul Newborn, Piața Maica Tereza, Muzeul Etnologic (Complexul Emin Gjiku) și Biblioteca Națională a Kosovo. Vizitatorii pot face o scurtă excursie la Bear Sanctuary din Mramor, situat la 20-30 minute de centrul orașului. Sanctuarul salvează urșii ținuți anterior în condiții precare și le oferă un habitat sigur.

YouTuber-ul de călătorii @195Under30, care își propune să viziteze 195 de țări înainte de 30 de ani, a scris despre oraș: „Capitala Kosovo m-a uimit complet! De la arhitectura incredibilă la localnicii prietenoși, nu-mi venea să cred că acesta era Kosovo!”. El a numit Pristina „cea mai surprinzătoare capitală a Europei”.

Top 10 cele mai ieftine orașe europene

O altă persoană, Afrinda Gunawan, a spus că Kosovo este “cea mai tânără țară din Europa, cu cea mai mare inimă”. Conform Weather2Travel, acestea sunt cele mai ieftine orașe europene în 2026/2027:

Priștina, Kosovo

Skopje, Macedonia de Nord

Sarajevo, Bosnia și Herțegovina

Plovdiv, Bulgaria

Cluj-Napoca, România

Sofia, Bulgaria

Istanbul, Turcia

București, România

Poznan, Polonia

Wroclaw, Polonia

București se află pe locul 8, iar Cluj-Napoca pe locul 5 în topul celor mai ieftine destinații europene pentru 2026.