Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat intenția de a solicita includerea cafenelelor și bistrourilor franceze pe lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO. Declarația a fost făcută la Palatul Élysée, în cadrul ceremoniei tradiționale a galettei de l’Épiphanie, organizată la începutul lunii ianuarie, conform lefigaro.fr.

Anunțul vine în contextul succesului recent obținut de Franța în 2022, când bagheta franțuzească a fost recunoscută oficial ca element de patrimoniu cultural imaterial al umanității. Emmanuel Macron a amintit de acest precedent și a subliniat că aceeași echipă care a susținut dosarul baghetei este pregătită să ducă mai departe un nou proiect cultural. „Această echipă a Franței, care a știut să lupte pentru recunoașterea baghetei la UNESCO, vrea acum să se bată pentru cafenelele și bistrourile din Franța”, a declarat șeful statului. El a adăugat că aceste locuri merită să fie recunoscute pe deplin de UNESCO pentru rolul lor în viața socială și culturală a țării.

Cafenelele, specific franțuzești

Președintele francez a explicat că bistrourile și cafenelele nu sunt doar spații comerciale. Ele reprezintă puncte centrale ale vieții cotidiene, unde se consumă produse tradiționale precum bagheta și croissantul. În același timp, aceste locuri sunt considerate avanposturi ale unui savoir-faire specific francez, transmis de-a lungul generațiilor. „Este un combat pe care vrem să-l ducem, pentru că bistrourile și cafenelele noastre sunt cele care promovează produse de tradiție și se află în prima linie a acestui savoir-faire francez”, a spus Emmanuel Macron în fața invitaților.

Inițiativa are deja un fundament instituțional. Asociația Bistrots et Cafés de France a lansat încă din 2024 un demers oficial pentru includerea acestor spații de convivialitate în patrimoniul UNESCO. Pe site-ul organizației, reprezentanții subliniază rolul istoric al cafenelelor și bistrourilor în societatea franceză. „Bistrourile și cafenelele din Franța sunt trecători ai timpului. Ele traversează secolele și reunesc generațiile”, arată asociația. Mesajul reflectă ideea că aceste locuri au funcționat constant ca spații de dialog, schimb social și viață comunitară.

Patrimoniul cultural imaterial al UNESCO cuprinde tradiții orale, arte ale spectacolului, cunoștințe și practici legate de natură sau meșteșuguri, precum și practici sociale. Recunoașterea cafenelelor și bistrourilor ar însemna validarea unui mod de viață, nu doar a unui produs sau a unei rețete.

Pentru Franța, acest demers are și o miză simbolică. Cafenelele și bistrourile sunt asociate cu identitatea urbană și rurală, cu dezbaterea publică, literatura și viața intelectuală. Ele au fost, de-a lungul timpului, martori ai schimbărilor sociale și politice. Dacă va fi dus la bun sfârșit, proiectul ar consolida poziția Franței ca promotor al patrimoniului cultural cotidian. După baghetă, cafenelele și bistrourile ar putea deveni următorul simbol al artei de a trăi à la française recunoscut la nivel mondial.