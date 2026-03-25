Cel mai cunoscut lanț de simigerii din București anunță că reduce prețul la covrigi: „Covrigul nu e un lux și nici n-ar trebui să devină unul”

25 mart. 2026, Retail
Foto: LUCA

Lanțul de patiserii LUCA anunță o reducere de preț pentru unul dintre cele mai vândute produse din meniu. Începând cu 24 martie, covrigul simplu, cu mac, susan sau semințe, va costa 1,99 lei în toate unitățile din țară, sub nivelul mediu din piață, estimat la 2,50-3 lei.

Decizia vine într-un context de creșteri constante ale costurilor, de la materii prime la transport și producție, care au pus presiune pe bugetele consumatorilor. Potrivit Tinervis Group, compania care operează brandul, reducerea este un efort de a menține accesibil un produs de consum rapid, foarte prezent în rutina zilnică.

„Costurile de producție continuă să crească și reflectă o perioadă grea, care nu a apărut peste noapte și care nu se va rezolva rapid. Chiar și așa am decis să absorbim această presiune și să menținem noul preț atât timp cât condițiile de producție o vor permite. Vedem aceeași realitate pe care o văd și clienții noștri în fiecare zi, așa că vom păstra cât mai accesibil unul dintre cele mai populare produse din categoria consumului rapid. Covrigul este cel mai simplu și mai convenabil produs din meniu, nu e un lux și nici n-ar trebui să devină unul”, menționează Tinervis Group.

Compania susține că măsura răspunde presiunii tot mai mari asupra cheltuielilor zilnice și nevoii de produse simple, la îndemână. Noul preț va fi aplicat uniform în toate unitățile din București și din țară.

În ultimii ani, rețeaua LUCA s-a extins accelerat, cu peste 70 de unități deschise recent, apropiindu-se de 190 de puncte de vânzare în București, Moldova, Muntenia și centrul țării. Compania afirmă că servește zilnic sute de mii de covrigi proaspăt copți.

Fondat în 2010, Tinervis Group operează exclusiv brandul LUCA, poziționat pe segmentul produselor de simigerie și patiserie coapte pe loc și servite rapid. În 2024, compania a intrat și pe piața din Polonia, unde a deschis primele 10 unități.

Estimare: Prețurile alimentelor ar putea crește cu 10-15% într-o lună. Presiunea vine din tot lanțul, nu doar din transport
Pavăl Holding, controlat de frații Pavăl, a notificat Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe pentru a aproba tranzacția de preluare a Grupului Carrefour din România/ Fără acest aviz procesul nu poate fi finalizat
Cava, spumantul spaniol, înregistrează o scădere de 13% a vânzărilor/ Pe piețele internaționale reculul este și mai evident
Codurile de bare din supermarketuri ar putea deveni curând istorie în Marea Britanie / Magazinele încep să testeze o nouă generație de coduri QR
EXCLUSIV | Care sunt cele 26 de companii românești prezente la târgul Alimentaria, din Barcelona / Cristian Tănase, Asociația pentru promovarea Alimentului Românesc: „Ne dorim la cât mai multe contracte încheiate și de viitor!”
Toate băuturile alcoolice sunt nocive, dar unele sunt mai rele decât altele / Vin, bere sau tărie? Un studiu amplu arată care dintre tipurile de alcool dăunează mai puțin sănătății
Miau Cafe se redeschide în Capitală. Prima cafenea cu pisici din România s-a mutat într-un spațiu nou, mai luminos, unde poveștile de adopție continuă: „Am avut mare noroc” (FOTO)
De la pompă la raft | Criza motorinei capătă noi accente. Vlad Popescu (Norofert): „E un sentiment de panică! Printre fermieri există ideea că mai bine nu mai semănăm nimic. Nicio cultură de primăvară!”
5 alimente care te ajută să slăbești fără să mănânci mai puțin / Tania Fântână (nutriționist): Sunt sățioase, au un aport caloric moderat și îți permit să mănânci porții decente fără să îți sabotezi dieta
VIDEO | Conferința G4Food & Economedia | Horia Dan Cardoș, director general Agroland: Am învățat să tratăm riscurile prin investițiile pe care le facem și, astfel, devenim un grup tot mai puternic
