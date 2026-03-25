Lanțul de patiserii LUCA anunță o reducere de preț pentru unul dintre cele mai vândute produse din meniu. Începând cu 24 martie, covrigul simplu, cu mac, susan sau semințe, va costa 1,99 lei în toate unitățile din țară, sub nivelul mediu din piață, estimat la 2,50-3 lei.

Decizia vine într-un context de creșteri constante ale costurilor, de la materii prime la transport și producție, care au pus presiune pe bugetele consumatorilor. Potrivit Tinervis Group, compania care operează brandul, reducerea este un efort de a menține accesibil un produs de consum rapid, foarte prezent în rutina zilnică.

„Costurile de producție continuă să crească și reflectă o perioadă grea, care nu a apărut peste noapte și care nu se va rezolva rapid. Chiar și așa am decis să absorbim această presiune și să menținem noul preț atât timp cât condițiile de producție o vor permite. Vedem aceeași realitate pe care o văd și clienții noștri în fiecare zi, așa că vom păstra cât mai accesibil unul dintre cele mai populare produse din categoria consumului rapid. Covrigul este cel mai simplu și mai convenabil produs din meniu, nu e un lux și nici n-ar trebui să devină unul”, menționează Tinervis Group.

Compania susține că măsura răspunde presiunii tot mai mari asupra cheltuielilor zilnice și nevoii de produse simple, la îndemână. Noul preț va fi aplicat uniform în toate unitățile din București și din țară.

În ultimii ani, rețeaua LUCA s-a extins accelerat, cu peste 70 de unități deschise recent, apropiindu-se de 190 de puncte de vânzare în București, Moldova, Muntenia și centrul țării. Compania afirmă că servește zilnic sute de mii de covrigi proaspăt copți.

Fondat în 2010, Tinervis Group operează exclusiv brandul LUCA, poziționat pe segmentul produselor de simigerie și patiserie coapte pe loc și servite rapid. În 2024, compania a intrat și pe piața din Polonia, unde a deschis primele 10 unități.