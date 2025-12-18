Industria de prelucrare și conservare a cărnii a încheiat 2024 cu o cifră de afaceri de 11 miliarde lei, în creștere cu 1,3% față de anul anterior, potrivit platformei de analiză financiară RisCo.ro. Profitul net cumulat a fost de 484 milioane lei, cu 18.654 angajați în sector. Numărul firmelor active s-a redus la 499, față de 575 în 2023.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Comtim România SRL rămâne cel mai mare operator din top, cu cele mai ridicate niveluri ale cifrei de afaceri și profitului. Elit SRL se menține cu rezultate stabile și profit anual, Abatorul Periș SA a avut o creștere accelerată a cifrei de afaceri, iar Doly-Com Distribuție SRL a raportat profit în fiecare an, deși la un nivel inferior comparativ cu ceilalți operatori.

Citește articolul complet pe Economedia