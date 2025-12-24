Atunci când apar senzațiile de arsuri la stomac, consumul unei banane poate aduce alinare. Potrivit eatingwell.com, bananele sunt ușor de tolerat, iar fibrele lor susțin o digestie sănătoasă.

Dacă ai predispoziție la arsuri la stomac, nu exagera cu mâncarea, consumă cantități mai mici, și evită alcoolul, cafeaua și ciocolata, pentru a te feri de neplăceri.

De ce apar arsurile la stomac?

“Tocmai ai terminat de mâncat și, dintr-odată, pieptul tău pare că ia foc? Înainte să intri în panică, trebuie să știi că poate fi vorba despre arsuri la stomac. Ele sunt un simptom al refluxului acid și apar atunci când alimentele nedigerate și acidul din stomac se întorc în esofag, provocând acea senzație neplăcută de arsură. Pentru cei mai mulți dintre noi, arsurile la stomac sunt o neplăcere ocazională. Totuși, sunt inconfortabile. Vestea bună este că nu trebuie să le suporți. De fapt, s-ar putea să ai deja în bolul cu fructe din bucătărie un remediu rapid: bananele”, explică nutriționista Karen Ansel.

Cum pot bananele să calmeze arsurile la stomac?

Fibrele bananelor ajută digestia

Fibrele nu previn doar constipația. Ele ajută alimentele să avanseze din stomac prin tractul digestiv. Dacă nu consumi suficiente fibre, mâncarea poate rămâne în stomac mai mult decât ar trebui, iar stomacul este forțat să producă mai mult acid, pentru a digera alimentele, ceea ce poate duce la arsuri. În același timp, prea multă mâncare în stomac poate pune presiune pe sfincterul esofagian inferior (LES), o valvă care ar trebui să sigileze stomacul de esofag, după masă. Când această valvă se relaxează, conținutul acid al stomacului poate urca în esofag. Cercetările arată că un aport mai mare de fibre poate reduce probabilitatea deschiderii LES, menținând alimentele și acidul în afara esofagului. O banană medie oferă aproximativ trei grame de fibre, adică în jur de 11% din valoarea zilnică recomandată. În plus, bananele conțin un tip specific de fibră numită pectină, care acționează ca un prebiotic și ajută bacteriile benefice din intestin să se dezvolte. Având în vedere că poate exista o legătură între boala de reflux gastroesofagian (GERD) și sănătatea microbiomului, consumul regulat de banane ar putea susține flora intestinală benefică.

Bananele sunt ușor de tolerat

Când vine vorba de prevenirea și ameliorarea arsurilor la stomac, alimentele blânde și ușor de digerat, precum bananele, tind să funcționeze foarte bine. De fapt, bananele sunt printre puținele fructe, alături de piureul de mere, care se potrivesc într-o dietă blândă. În plus, bananele sunt aproape lipsite de grăsimi. Acest lucru este important, deoarece alimentele bogate în grăsimi cresc riscul de arsuri la stomac prin relaxarea LES. Dacă observi că bananele îți calmează refluxul, s-ar putea să tolerezi bine și alte alimente blânde, cu un conținut scăzut de grăsimi, precum ouăle, lactatele degresate și carnea de pui fără piele.

Bananele pot reduce aciditatea gastrică

Acidul gastric este esențial pentru digestie, dar uneori poate fi în exces. De aceea, persoanelor predispuse la arsuri li se recomandă, adesea, să evite alimentele acide, precum roșiile și citricele. Bananele, în schimb, sunt alcaline și pot ajuta la neutralizarea acidului din stomac. Cercetările sugerează, de asemenea, că pot crea un strat protector care ferește mucoasa esofagului de efectele acidului.

Bananele ajută la combaterea inflamației

Nu se vorbește foarte des despre asta, dar bananele sunt bogate în antioxidanți care combat inflamația, precum fitosterolii, carotenoizii și fenolii. Acest lucru nu le face utile doar împotriva inflamației cronice. Atunci când refluxul devine frecvent, poate duce la o afecțiune cronică numită boala de reflux gastroesofagian (GERD). În timp, netratată, GERD poate provoca inflamații periculoase care pot duce la cancer esofagian. Deși bananele nu vindecă GERD, antioxidanții lor pot oferi un plus de protecție. Totuși, dacă te confrunți frecvent cu arsuri la stomac, este esențial să faci un control medical.

Alte strategii pentru reducerea arsurilor la stomac

Deși consumul de banane este o metodă de ameliorare, nu este singura. Următoarele strategii pot ajuta la calmarea simptomelor și, uneori, la prevenirea lor: