Raluca Chișcu, psiholog, psihoterapeut, specialist în comportament alimentar, a fost prezentă în emisiunea Fântâna de sănătate, realizată la G4Food de nutriționista Tania Fântână. Ea a explicat pe larg ce sunt aceste tulburări alimentare și care sunt motivele din spatele lor. „Noi considerăm că tulburări de alimentație sunt tulburări psihiatrice al căror nucleu psihopatologic este o preocupare excesivă sau valorizare excesivă a greutății sau formei corporale sau a controlului alimentației.

Voi face referire la anorexia nervoasă, bulimia nervoasă și tulburarea de mâncat compulsiv. Sigur că există și alte diagnostice sub această umbrelă de tulburări de comportament alimentar, dar acestea sunt, să zicem, cele mai cunoscute, iar această valorizare excesivă se poate exprima prin comportamente care țin de alimentație, cum sunt restricția sau comportamentele compensatorii sau prin comportamente care țin de imagine corporală, respectiv de verificări corporale sau evitări să faci anumite lucruri din cauza unei imagini corporale distorsionate.„, a explicat ea în cadrul emisiunii. „Deci, practic diferența între aceste trei tulburări sunt modul în care această valorizare se manifestă, dar nucleul patologic rămân același, respectiv valorizare aceasta excesivă”, a mai spus ea.

Factori care declanșează afecțiunea

Vorbind despre factorii care declanșează aceste tulburări, ea a mai arătat că nu este unul singur și că, în general, este un cumul de factori, inclusiv genetici. „În rândul specialiștilor în tulburări de alimentație avem această vorbă: că genetica încarcă pistolul și mediul apasă pe trăgaci. Deci cumva nu doar factorii genetici, nu doar factorii psiho-socioculturali sau psihologici sunt suficienți pentru a dezvolta o tulburare de alimentație.

Pe de altă parte, e bine de știut că factorul declanșator întotdeauna îl considerăm momentul în care persoana începe o dietă sau un comportament restrictiv, care ulterior se transformă în reguli extrem de rigide legate de alimentație și în aceste verificări aproape obsesionale ale formei și greutății corporale. Cântărirea frecventă, privitul în oglindă, pipăitul în diverse zone ale corpului, mergând până la ocupa extrem extrem de mult timp. Nu un timp vizibil de către alții, ci timp și spațiu mental, adică gânduri permanente legate de ce a mâncat, cât a mâncat, cum arată? Dacă se vede abdomenul etc.

Practic, a concluzionat ea, rigiditatea și preocuparea excesivă de fapt sunt problema din spatele acestor tulburări.