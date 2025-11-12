În această toamnă, tot mai mulți gospodari s-au confruntat cu un fenomen neobișnuit. Deși ne aflăm aproape de jumătatea lui noiembrie, vinul produs prin metode tradiționale nu a fiert încă. G4Food a discutat despre acest lucru cu un specialist în domeniu: dr. ing. Sergiu Gorjan, secretarul științific al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Drăgășani.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

„Vinul nu fierbe la temperaturi sub 14°C”, spune Sergiu Gorjan

Sergiu Gorjan ne-a explicat foarte simplu cauza fenomenului: vinul nu fierbe la temperaturi sub 14°C .

„Or, în această toamnă, temperaturile au scăzut rapid și am avut perioade lungi în care temperaturile s-au situat sub această valoare. Au fost și zile calde, când vinul a fiert, dar, îndată ce temperatura a scăzut iarăși, procesul s-a oprit”, a explicat el.

Vinul are nevoie de o perioadă de fermentație de aproximativ trei săptămâni. Pentru ca acest proces să aibă loc așa cum trebuie, este necesar ca în spațiile unde mustul este pus la fermentat să se asigure o temperatură constantă de peste 14°C.

„Ideal ar fi ca temperatura să fie de 18, până la 20°C” spune specialistul. În acest sens, el recomandă folosirea unor mijloace de încălzire în spațiile unde vinul este pus la fermentat.

În plus, Sergiu Gorjan mai recomandă adăugarea în must a unor drojdii de fermentare speciale pentru vin.

„Există pe piață o multitudine de astfel de drojdii. Important este să adăugăm drojdie pentru vin alb la struguri albi și pentru vin roșu la cei negri. În rest, eu consider că nu e important să căutăm drojdie pe care e menționat un anume soi, cum sunt atâtea pe piață. N-are importanță dacă punem drojdie pentru Fetească la Chardonay sau invers”, consideră el.

Limpezirea și tratamentul vinului

Pentru a obține un vin de calitate, Sergiu Gorjan consideră că este necesară aplicarea unui minimum de tratamente, chiar și în gospodărie.

„Astfel se poate asigura o bună conservare și o păstrare a calității produsului. Cred că două tratamente sunt suficiente. Astfel se păstrează corpolența vinului și se conservă și calitățile lui”.

Primul tratament se face după primul pritoc, când se trage de pe drojdie. Momentul acestuia este oprirea din fermentație, după cel puțin trei săptămâni. Atunci se folosește pentru limpezire bentonita, iar pentru conservare dioxidul de sulf, un gram la litrul de vin, sau metabisulfitul de potasiu, 1 gram la zece litri de vin.

„Înainte de Sărbători recomand un al doilea pritoc și aplicarea încă unui tratament”, a mai spus Sergiu Gorjan.