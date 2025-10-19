O mică fermă didactică din Gheorghieni se poate mândri cu medalia de aur câștigată în 2024 la World Chesse Awards de la Lisabona. Totul a început dintr-o joacă, am putea spune. Producătorii au dorit o apreciere venită de la profesioniști neinteresați a calității produselor de la ei. Au trimis o mostră la un concurs și au câștigat medalia de aur…

Caritas – o școală pentru 4.000 de fermieri

Povestea a început în urmă cu mai bine de 25 de ani, când Composesoratul Arhiepiscopiei Romano-catolică de Alba Iulia a creat Agro Caritas. Aceasta s-a dorit a fi o fermă didactică, în care tinerii să poată învăța, practic, cum se cresc vacile și cum se poate produce o brânză maturată de calitate. Între timp, ferma și-a schimbat numele, în Caritas – Centru de Dezvoltare Agro-rurală, dar și-a păstrat obiectivele.

„Peste 4.000 de tineri au urmat aici programe de instruire. Mai mult de jumătate dintre ei lucrează și acum în România, în domeniu”, ne-a spus directorul de marketing al organizației.

Cea mai bună din 4.800 de mostre

La ora actuală, ferma are 18 vaci din rasa Bălțata Românească. Laptele lor este folosit în exclusivitate pentru producerea unor brânzeturi maturate, cu condimente sau naturale.

În 2011 un specialist din Elveția a vizitat zona. El a fost uimit de biodiversitatea pajiștilor din zona Gheorghienilor. Ba chiar a apreciat că este mai largă decât cea din Alpi. Pe numele său Konrad Sutter, a hotărât să îi inițieze pe fermierii din Gheorghieni în tainele producerii brânzeturilor maturate, după modelul elvețian.

„Anul trecut am dorit să știm dacă suntem pe o cale bună și am trimis o mostră la World Cheese Awards, în Portugalia. Nu ne-a venit să credem când am obținut medalia de aur. A fost o mare emoție, mai ales că nu era nici medalie de bronz, nici medalie de argint. Era cea de aur, când noi am vrut doar să știm dacă avem o brânză care este de calitate…”, a povestit managerul.

La concurs au participat reprezentanții a 47 de țări, cu peste 4.800 de sortimente de brânză.

Beciul fermecat al Caritas

Brânza maturată produsă aici are și un secret, pe lângă laptele de calitate deosebită: pivnița. Beciul asigură o temperatură constantă de 12 – 14°C și umiditate cuprinsă între 75 și 90%, tot timpul anului. Este un beci natural, fără niciun fel de climatizare.

Brânza proaspătă este introdusă în pivniță și controlată la fiecare trei – patru luni. Dacă maestrul fabricii apreciază, unele loturi sunt lăsate în continuare la maturat. Există acum unele bucăți care au ajuns deja la trei ani și jumătate…

În condițiile din pivniță, bacteriile care trăiesc în lapte continuă să își desăvârșească opera. Brânza devine mai fină, mai aromată.

La ora actuală se produc 15 sortimente diferite de brânză. Unele sun aromate cu hribi sau diverse condimente. Întreaga producție este vândută la magazinul fabricii, și prin diverse târguri din județul Harghita. Unele cantități, mai mici, ajung în urma unor comenzi speciale, și la două băcănii din București.

Hrana vacilor – unul dintre secrete

Unul dintre secretele realizării unei brânze deosebite este și modul în care sunt hrănite cele 18 vaci. În primul rând, rasa lor, Bălțată Românească asigură premisele unui lapte care se pretează la prepararea unui asemenea tip de brânză. Pentru asigurarea hranei animalelor sunt utilizate 32 de hectare de pășuni. În cea mai mare parte a anului, ele pasc liber. În lunile reci sunt hrănite cu fân uscat, recoltat de pe terenurile fermei. „Este foarte important ca ele să nu fie hrănite cu furaje însilozate. Acestea ar altera calitatea laptelui și nu ar mai fi posibil să producem brânză maturată”, ne-a mai dezvăluit managerul.

„De fapt, numeroasele plante medicinale care cresc împreună cu fânul sunt secretul aromei laptelui și, apoi, a brânzei”, a mai spus el.

Un alt secret este cheagul folosit pentru procesarea laptelui. Acesta este un produs absolut ecologic și provine de la ferme din Germania.

Ferma Caritas este deschisă atât amatorilor de brânzeturi fine, cât și celor care doresc să învețe despre cum se îngrijesc vitele și cum se procesează laptele, până la o brânză de medalie de aur. Este suficientă o simplă programare telefonică.