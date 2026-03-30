O alimentație sănătoasă poate avea un impact semnificativ asupra stării psihice a adolescenților, potrivit unei analize ample realizate de cercetători de la Universitatea Swansea. Studiul, care a inclus 19 cercetări și a fost publicat în revista Nutrients, arată că obiceiurile alimentare echilibrate sunt asociate cu mai puține simptome depresive, în timp ce dietele dezechilibrate sunt corelate cu o suferință psihologică mai ridicată, transmite MEDIAFAX.

Analiza a inclus șase studii clinice și alte 13 studii observaționale, iar concluzia generală indică o legătură constantă între calitatea dietei și sănătatea mintală în rândul adolescenților. În sens invers, alimentația de slabă calitate apare frecvent asociată cu niveluri crescute de depresie.

Dieta completă, mai relevantă decât suplimentele

Cercetătorii au analizat și efectele suplimentelor nutriționale, însă rezultatele au fost neconcludente. De exemplu, vitamina D nu a demonstrat în mod constant o reducere a simptomelor depresive.

În schimb, evaluarea dietei ca ansamblu – în termeni de echilibru și calitate – a oferit rezultate mai clare. „Strategiile clinice ar trebui să acorde prioritate abordărilor bazate pe dieta completă în detrimentul suplimentării izolate”, a declarat profesoara Hayley Young, de la Universitatea Swansea.

Adolescența, moment-cheie pentru intervenție

Autorii subliniază că adolescența este o perioadă critică pentru dezvoltarea creierului și a echilibrului emoțional. Din acest motiv, intervențiile legate de alimentație pot avea un rol important în prevenirea problemelor de sănătate mintală.

Un avantaj important al dietei este că poate fi modificată relativ ușor, fiind parte din rutina zilnică, ceea ce o transformă într-un instrument util la nivel de populație.

Limitele studiilor și ce urmează

Cercetătorii atrag atenția că rezultatele nu sunt complet uniforme. Factori precum statutul socioeconomic sau diferențele de gen pot influența relația dintre alimentație și sănătatea mintală.

În plus, majoritatea studiilor s-au concentrat pe depresie, în timp ce alte aspecte, precum anxietatea, stresul sau stima de sine, au fost mai puțin analizate.

Pentru viitor, echipa propune extinderea cercetărilor, inclusiv prin utilizarea unor markeri biologici și standardizarea metodologiilor, pentru a înțelege mai clar modul în care alimentația influențează sănătatea mintală a adolescenților.