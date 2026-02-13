Forma și consistența scaunului pot oferi indicii clare despre sănătatea colonului, a intestinului și despre calitatea alimentației. Medicii recomandă o anumită formă drept reper pentru un tranzit intestinal normal, iar ghidul cel mai utilizat este scala Bristo, conform Huffpost.

Potrivit Dr. Sophie Balzora, profesor clinic de medicină la New York University Grossman School of Medicine, scala Bristol este „un ghid de referință despre cum ar trebui să arate, în general, scaunele”. Aceasta ajută și la identificarea situațiilor în care modificările persistente necesită evaluare medicală, indicând „ce consistență a scaunului, mai ales atunci când apare cronic sau pe termen mai lung, ar trebui să determine o discuție cu un profesionist din domeniul sănătății”.

Scala clasifică scaunul de la tipul unu la șapte. Tipurile unu și doi indică un scaun foarte tare, asociat constipației. Tipurile șase și șapte sunt moi sau apoase, specifice diareei. Specialiștii consideră că tipurile trei și patru reprezintă varianta optimă.

Dr. Supriya Rao, gastroenterolog în cadrul Integrated Gastroenterology Consultants din Massachusetts, afirmă că tipurile trei și patru sunt „cea mai sănătoasă versiune a unui scaun”. Acestea sunt netede, nu prezintă noduli și își păstrează forma.

„Când aveți un scaun normal, care este fie tipul trei, fie tipul patru, acesta arată cam ca un cârnat sau ca o banană”, spune Rao. „La asta țintim [cu] pacienții noștri”.

Pentru cei care resping comparația cu alimentele, Balzora propune o altă imagine: un scaun sănătos poate fi descris și ca fiind „în formă de șarpe”.

Pe lângă formă, consistența este esențială. „Ar trebui cu siguranță să fie ușor de eliminat, nu tare, dar nici complet apos”, explică Rao. „Ar trebui să fie un scaun moale, cu aspect neted, dar care totuși își păstrează forma”.

Rolul fibrelor în obținerea unui tranzit normal

Alimentația bogată în fibre este un factor cheie pentru atingerea acestui echilibru. Potrivit lui Rao, dieta occidentală este adesea bogată în alimente ultraprocesate și produse de origine animală, care nu favorizează un tranzit optim.

Fibrele provin din legume, fructe, cereale integrale, leguminoase, semințe și fasole. „Cred că majoritatea oamenilor ajung la aproximativ opt până la 10 grame de fibre, iar noi ar trebui să consumăm peste 30 până la 40 [de grame]”, explică Rao. Fibrele susțin digestia, cresc volumul scaunului și contribuie la motilitatea intestinală. „Ajută mișcarea intestinelor, motilitatea. Ajută tipul de scaun pe care îl avem”.

Balzora subliniază și beneficiile pe termen lung: „Partea grozavă la fibre este că nu doar promovează sănătatea colonului — creșterea aportului de fibre s-a dovedit a fi unul dintre comportamentele care pot ajuta la prevenirea cancerului colorectal — dar sunt și extrem de benefice pentru inimă”. Ea adaugă că „fructele, legumele și cerealele integrale au proprietăți antioxidante și antiinflamatorii care le fac o alegere excelentă atunci când adoptăm o dietă mai sănătoasă”.

Surse simple de fibre includ semințele de chia adăugate în iaurt sau fulgi de ovăz, înlocuirea pastelor albe cu variante integrale, supele de linte sau gustările pe bază de fructe de pădure.

Mișcarea după masă poate susține, la rândul ei, digestia. „Le spun mereu oamenilor ca după masă să facă o plimbare de 10 sau 15 minute”, afirmă Rao. „Ajută la pornirea digestiei și, în timp, îi ajută pe oameni să nu se mai simtă atât de balonați și să aibă scaune mai bune”.

De ce este important să îți monitorizezi scaunul

Specialiștii recomandă să acorzi atenție formei, culorii și consistenței înainte de a trage apa. Este important să „vă uitați întotdeauna la scaun înainte să trageți apa”, spune Balzora.

Observarea poate ajuta la depistarea unor semne de alarmă. „Aruncarea unei priviri înainte de a trage apa vă poate ajuta, de asemenea, să observați lucruri precum sângele în scaun sau scaunele negre, care pot indica sânge vechi sau digerat și care ar trebui cu siguranță să vă trimită la un profesionist din domeniul sănătății pentru evaluări suplimentare”.

Prezența sângelui în scaun poate fi un semn de cancer de colon, care este în prezent „cauza numărul unu de deces prin cancer la persoanele sub 50 de ani”, potrivit lui Rao.

Semnele pot include sângerări rectale, dureri abdominale, scădere inexplicabilă în greutate, anemie sau modificări ale consistenței și frecvenței scaunului.

Balzora atrage atenția că „un «scaun clasic în formă de banană» nu este Sfântul Graal, așa că nu este esențial să urmăriți această consistență de fiecare dată când aveți un scaun”, însă poate fi un indicator util al sănătății intestinale.

Dacă apar modificări persistente sau asociate cu alte simptome digestive, acestea pot „declanșa un semnal de alarmă pentru o problemă mai mare”. Mesajul specialiștilor este clar: nu ignorați simptomele și discutați deschis cu medicul despre orice schimbare îngrijorătoare. După cum spune Balzora, „Și obișnuiți-vă să discutați despre obiceiurile dumneavoastră legate de scaun cu un profesionist medical de încredere, pentru că toată lumea merge la toaletă”.