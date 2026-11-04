Black Friday nu înseamnă doar televizoare, telefoane sau electrocasnice mari. Datele Wolt pentru perioada 7-9 noiembrie 2025 arată că utilizatorii din România au comandat frecvent produse obișnuite, precum banane, lapte, ouă și legume, alături de articole pentru casă și electrocasnice mici. Compania a analizat comenzile plasate în weekendul de Black Friday de anul trecut, pentru a vedea ce produse au fost cel mai des adăugate în coș și care au fost zilele cu cea mai mare activitate.

Bananele au ocupat prima poziție în clasamentul produselor alimentare și băuturilor, fiind prezente în peste 1.000 de comenzi. Mai mult, acest produs a ocupat trei poziții în topul celor mai comandate alimente, potrivit datelor companiei.

Pe locul al doilea s-a aflat laptele cu 3,5% grăsime, la un litru, prezent în peste 300 de comenzi.

Morcovii au fost comandați de peste 270 de ori, iar ouăle, în caserole de câte zece bucăți, au apărut în peste 200 de comenzi.

În clasament s-au regăsit și castraveții, afinele, apa minerală și cartofii. „În weekendul de Black Friday, vedem că utilizatorii continuă să comande lucrurile de care au nevoie în mod curent. Laptele, ouăle, fructele și legumele sunt foarte prezente în coșuri”, spune Alexandru Ștefan, Head of Account Management și Country Lead Wolt România.

Potrivit acestuia, datele arată că aprovizionarea obișnuită rămâne importantă chiar și într-o perioadă dominată de promoții comerciale.

De la hârtie igienică la lichid de parbriz

Și în categoria produselor nealimentare, comenzile au rămas orientate în principal către articole practice. Hârtia igienică s-a aflat pe primul loc, iar prosoapele de hârtie s-au numărat printre produsele cel mai des comandate.

În top zece au intrat și lichidul de parbriz și bateriile AA. Datele sugerează că utilizatorii au folosit aplicația nu doar pentru cumpărături alimentare, ci și pentru produse necesare în gospodărie. Aparatele pentru sandvișuri, cele mai comandate dintre electrocasnicele mici

În categoria electronicelor și electrocasnicelor, aparatele pentru sandvișuri au ocupat prima poziție.

Au urmat fierbătoarele electrice, încărcătoarele pentru priză, friteuzele cu aer cald și căștile.

În comenzile din weekendul de Black Friday au mai apărut hârtie pentru imprimantă, tigăi și hrană pentru animale. „Un utilizator poate intra în aplicație pentru cumpărăturile de weekend, iar altul pentru un încărcător sau un produs necesar în casă”, explică Alexandru Ștefan.

Cea mai mare parte a comenzilor din magazine a fost plasată vineri. Peste 42% din totalul comenzilor înregistrate în weekendul analizat au fost făcute în prima zi. Sâmbătă a reprezentat 38% din total, iar duminică puțin peste 19%.

Compania consideră că distribuția comenzilor poate ajuta magazinele partenere să își pregătească stocurile și activitatea pentru perioadele promoționale.

Black Friday 2026 pe Wolt se desfășoară între 2 și 15 noiembrie

Anul acesta, campania Black Friday a platformei este programată între 2 și 15 noiembrie. Potrivit companiei, ofertele disponibile în aplicație și pe site includ produse alimentare, articole de îngrijire personală, electronice și produse pentru animale de companie.

Promoțiile sunt oferite de restaurantele și magazinele participante, iar condițiile pot diferi în funcție de partener și de locație.

Datele din 2025 arată însă că, indiferent de campaniile comerciale, produsele obișnuite de cumpărături rămân o parte importantă a comenzilor de Black Friday.