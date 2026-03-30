În timp ce dietele bazate pe plante sunt adesea promovate ca lozul de aur pentru longevitate, cercetări recente despre consumul de carne aduc în prim-plan un rezultat neașteptat.

Un studiu desfășurat în Suedia sugerează că un aport ridicat de carne neprocesată ar putea juca un rol protector împotriva declinului cognitiv, în special în cazul persoanelor care prezintă un risc genetic ridicat de a dezvolta boala Alzheimer, scrie Fox News.

Gena APOE și riscul de Alzheimer/ Cine sunt cei vizați

Studiul s-a concentrat pe varianta genei APOE, despre care se știe că amplifică semnificativ probabilitatea apariției demenței. Potrivit Mayo Clinic, persoanele cu varianta 3/4 a acestei gene au un risc de până la patru ori mai mare, în timp ce posesorii variantei 4/4 sunt de 12 ori mai expuși bolii. Aproximativ 25% din populație poartă una dintre aceste variante genetice.

Cercetătorii de la Karolinska Institutet au monitorizat peste 2.100 de vârstnici timp de 15 ani, evaluându-le periodic dieta și performanțele cognitive. Rezultatele au fost revelatoare:

Riscul dublu: Participanții cu risc genetic care consumau puțină carne aveau șanse de două ori mai mari să dezvolte demență.

Efectul protector: Cei cu aceleași gene, dar care aveau un consum ridicat de carne neprocesată, au prezentat un declin cognitiv mult mai lent și un risc scăzut de îmbolnăvire.

Diferența între carnea procesată și cea naturală

Un aspect esențial al studiului, publicat în revista JAMA Network Open, este distincția clară între tipurile de carne. Indiferent de profilul genetic al participanților, carnea procesată (mezeluri, afumături) a rămas asociată cu un risc crescut de demență.

Jakob Norgren, autorul principal al studiului, a precizat că grupul cu „consum ridicat” a ingerat aproximativ 870 de grame de carne pe săptămână. Totuși, el a subliniat că participanții nu urmau o dietă exclusiv carnivoră, ci una echilibrată, care includea și lactate sau cereale.

Asocieri, nu cauzalitate directă

În ciuda rezultatelor optimiste, experții în nutriție recomandă moderație în interpretare:

Studiu observațional: Cercetarea demonstrează o legătură, nu faptul că un consum mai mare de carne previne direct Alzheimer-ul. Cantitatea de proteine: Cei 870 de grame de carne pe săptămână se traduc în aproximativ 30 de grame de proteine din carne pe zi, o cantitate pe care mulți oameni o ating deja prin alimentația curentă. Importanța dietei MIND: Nutriționiștii continuă să susțină dieta MIND (bogată în fructe de pădure, nuci și legume verzi) ca fiind cea mai sigură strategie pe termen lung pentru „întinerirea” creierului și reducerea riscului de demență la jumătate.

Statistici alarmante în privința sănătății mintale

Statisticile actuale sunt alarmante: una din zece persoane peste 65 de ani suferă de demență, iar numărul cazurilor de Alzheimer este așteptat să se dubleze până în 2060. În acest context, înțelegerea modului în care nutriția interacționează cu genetica devine vitală pentru a reduce costurile umane și financiare imense ale acestei afecțiuni.