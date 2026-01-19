Actorul povestește că pentru filmările la Odiseea a fost nevoit să urmeze o dietă strictă dar ulterior acelui moment a optat să mențină în stilul său de viață una dintre regulile acelei diete, scrie ziarul spaniol ABC.

Un an interesant îl așteaptă pe Matt Damon. În timp ce actorul promovează El botín, noul său thriller pentru Netflix realizat alături de bunul său prieten Ben Affleck, toate privirile sunt deja ațintite asupra filmului Odissea, ambițioasa superproducție cu care Christopher Nolan va reveni în cinematografe pe 17 iulie 2026 și care se anunță a fi una dintre marile atracții cinematografice ale verii viitoare.

În acest film, o adaptare a poemului epic al lui Homer care urmărește întoarcerea anevoioasă a lui Ulise la Itaca după războiul din cetatea Troia, Damon îl interpretează pe legendarul erou grec. Alături de el se află o distribuție de excepție, în care se remarcă Tom Holland în rolul lui Telemah și Anne Hathaway în rolul Penelopei.

Pentru acest rol, actorul, care a mai lucrat cu Nolan la Interstellar și Oppenheimer, s-a confruntat la 55 de ani cu una dintre cele mai mari provocări ale carierei sale, după indicațiile primite de la regizor. „A spus că mă vrea slab, dar puternic”, povestește Damon în podcastul american New Heights.

Pornind de la această cerință, actorul a urmat un antrenament foarte dur, aproape militar, conceput pentru a evita accidentările și a maximiza rezultatele. Astfel, a reușit să ajungă la 76 de kilograme, după ani în care greutatea sa oscila între 84 și 91 de kilograme. „Nu am mai cântărit atât de puțin din liceu”, mărturisește el.

Dietă și antrenament de elită

Această transformare surprinzătoare a presupus „mult antrenament și o dietă foarte strictă”. O pregătire fizică pe care Damon o compară cu cea a sportivilor de performanță în timpul unui sezon competițional, când viața de zi cu zi se învârte în jurul antrenamentelor și al alimentației: „Când fac asta sau când filmez producțiile Jason Bourne sau orice altceva, e aproape ca un sezon al unui campionat sportiv”.

Actorul subliniază că a renunțat la alimentele care conțin o proteină foarte cunoscută: „Totul a fost datorită a ceea ce am făcut împreună cu medicul meu, și anume să nu mai mănânc gluten”.

Rezultatele l-au mulțumit atât de mult încât afirmă că nu intenționează să schimbe această parte a dietei sale: „Gata. Consum totul fără gluten”. „Am găsit bere fără gluten. A trecut atât de mult timp de când am consumat gluten, încât nici nu mai știu dacă gustul e bun sau rău. Ăsta e un semn bun”, adaugă el.