Parchetul Oradea a decis clasarea dosarului privind moartea unui copil de un an și cinci luni, înecat cu o bucată de măr într-o grădiniță clandestină din Oradea. Informația a fost relatată de Bihoreanul. Anchetatorii au concluzionat că tragedia nu poate fi imputată medicilor sau personalului unității, fără a se pronunța însă asupra faptului că grădinița funcționa fără autorizație, conform Bihoreanul.

Incidentul s-a produs pe 18 ianuarie 2024, într-o grădiniță privată din cartierul Europa. În timpul mesei de prânz, copilul s-a înecat cu o bucată de măr. Echipajul SMURD, alertat prin apel la 112 de personalul unității, a ajuns la fața locului în cinci minute și a efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat.

Copilul a fost transportat în comă la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Județean, unde un medic ORL a aspirat fragmentul de măr cu un aparat special. Intervenția a venit prea târziu: creierul rămăsese neoxigenat o perioadă prea lungă. După cinci zile, pe 23 ianuarie 2024, copilul a murit în secția de Terapie Intensivă.

Ulterior, autoritățile au constatat că la „Căsuța Happy Kids” activitatea se desfășura fără personal calificat, fără asistent medical și fără contracte de muncă pentru majoritatea supraveghetorilor, care erau în principal studente încadrate formal drept „voluntare”.

Deși unitatea funcționa ilegal de ani de zile, controalele statului au avut loc abia după deces. Grădinița a fost verificată de Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și de comisarii Protecției Consumatorilor, care au aplicat amenzi în valoare totală de 80.000 de lei.

Sancțiunile au vizat lipsa autorizației de funcționare, lipsa autorizației ARACIP, a autorizației DSP, a autorizației ANSVSA și a autorizației eliberate de Primăria Oradea, precum și utilizarea unor practici comerciale incorecte și înșelătoare.

Dosarul penal deschis pentru ucidere din culpă a fost clasat, motivarea fiind că „fapta nu este prevăzută de legea penală”. Ancheta nu a identificat nicio vină care să poată fi sancționată penal.

În opinia procurorilor de la Parchetul Oradea, personalul care supraveghea copiii nu poate fi tras la răspundere penală. Ancheta nu ar fi identificat „elemente obiective” care să indice erori în supravegherea sau alimentarea copilului și, implicit, nicio legătură de cauzalitate între acțiunile angajaților și deznodământul tragic.