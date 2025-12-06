Dr. Gabriel Tatu Chițoiu a fost prezent în emisiunea „Fântâna de sănătate” realizată de nutriționistul Tania Fântână la G4Food, unde a vorbit despre efectele negative pe care le are excesul de alimente. Excesul alimentar nu ne afectează doar starea de sănătate fizică, ci și cea psihică. Medicul face o asociere între momentele din an în care se consumă alimente în exces și rata depresiilor sau a sinuciderilor.

„Trebuie să conștientizezi ce-ți face bine și ce-ți face, ce-ți face rău. Peste noi a venit din păcate, în acești ultimi ani, să spunem așa, societatea «Pizza Hut, Coca-Cola și McDonald», care sunt foarte atrăgătoare, dar sunt sinucigașe. Există cel puțin 3 zile pe an în care există o tentativă de sinucidere în masă în România. Și acestea sunt de Crăciun, de Paște și de ziua de naștere. Sau mai puneți la socoteală și botezurile, nunțile și așa mai departe. Ce se întâmplă acolo este un dezastru din punct de vedere al agresiunii culinare pentru pentru oameni. Mortalitatea cea mai mare și bolile cardiovasculare – dacă vă uitați pe o hartă – vedeți că este maximă în zona Balcanilor. Exact aici unde suntem foarte mândri de mâncarea noastră tradițională și care este, păcate, extrem de toxică”, a spus medicul.