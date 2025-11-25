Românii sunt mari amatori de ciorbă, indiferent de sezon. Parcă nu te simți „sătul” dacă la masă nu ai gustat și o ciorbă caldă, de burtă sau de perișoare, ori de pui. În ultima vreme, ciorbele de legume, fără carne, așa-zis „vegetariene”, sunt prezente în orice restaurant. Dar cât de sănătoasă este, de fapt, o ciorbă? Și cât de mult diferă din punct de vedere nutrițional de la un local la altul?

Aplicația Valori-Nutritionale.ro, care sprijină restaurantele și alte afaceri din industria HoReCa să afișeze transparent informațiile nutriționale ale preparatelor din meniu, a analizat recent 7.432 de ciorbe din restaurantele partenere. Rezultatele arată nu doar o variație mare de prețuri, ci și diferențe semnificative din punct de vedere al valorii energetice.

Ciorba, pre mediu: 22,17 lei

Potrivit datelor din aplicație:

Cea mai ieftină ciorbă listată costă doar 7 lei

Cea mai scumpă ajunge la 73 de lei

Prețul mediu pentru o porție de ciorbă este de 22,17 lei

Astfel, ciorba rămâne un preparat accesibil pentru majoritatea clienților, indiferent de complexitatea rețetei.

Valorile nutriționale: în medie 115 kcal/100g

Dacă prețul este relativ stabil, valorile nutriționale variază considerabil:

Cea mai bogată în calorii: Harcio – 387,76 kcal/100 g

Cea mai ușoară: Ciorbă de conopidă – 32,58 kcal/100 g

Media generală: 115 kcal/100 g

O porție standard de 400 g ajunge astfel la aproximativ 460 kcal, adică aproape un sfert din necesarul zilnic recomandat pentru un adult (2000 kcal).

Ciorbele care se încadrează în această medie includ:

Ciorba de burtă

Ciorba de văcuță

Ciorba de perișoare

Ciorba rădăuțeană

Cu sau fără proteine/grăsime

Ciorbele pot fi o sursă excelentă de proteine sau, dimpotrivă, o alegere ușoară și dietetică, în funcție de rețetă:

Ciorba cu cel mai mare aport proteic: Ciorba de perișoare din pește – 33,33 g proteine / 100 g

Cea mai slabă în proteine: Supa clară de legume – 0,21 g proteine / 100 g

În ceea ce privește grăsimile:

Cea mai săracă în grăsimi: Ciorba de lobodă – 0,05 g grăsimi / 100 g

Cea mai bogată în grăsimi: o variantă de ciorbă de burtă – 33,33 g grăsimi / 100 g

Atenție: valorile pot varia foarte mult! Nu toate ciorbele de burtă, de exemplu, sunt atât de bogate în grăsimi. Rețeta, adaosul de smântână, ulei sau carne influențează radical compoziția. Cel mai bine este să consultați meniul nutrițional al locației.

Un alt aspect esențial: același tip de ciorbă poate avea valori nutriționale foarte diferite, în funcție de ingredientele și modul de preparare folosit. Diferențele pot apărea chiar și în cazul acelorași rețete între două restaurante diferite.

Topul celor mai populare ciorbe din restaurante

Datele aplicației arată care sunt cele mai întâlnite ciorbe în meniurile românești:

Ciorba de pui (a la grec, țărănească, cu tăiței etc.) – 931 apariții Ciorba / supa de legume – 747 apariții Ciorba de văcuță – 737 apariții Ciorba de burtă – 572 apariții Ciorba de fasole cu afumătură / cu ciolan – 556 apariții Ciorba de perișoare – 402 apariții

Ciorbe exotice în meniurile românești

Pe lângă rețetele tradiționale, restaurantele românești includ și preparate internaționale:

Supa de tip Cappuccino – un preparat creativ, modern, cu spumă și plating rafinat

Clam Chowder – supă americană cu scoici și cartofi

Miso Soup – specific japoneză, pe bază de pastă miso și alge

Vichyssoise – supă cremă rece de origine franceză, cu praz și cartofi

Tom Yum – supă tailandeză picantă cu influențe asiatice puternice

Storceagul – o delicatesă din Delta Dunării, cu pește și legume

Soleanca – supă rusească, acrișoară și condimentată, cu afumături

Aplicația Valori-Nutritionale.ro permite restaurantelor să afișeze valorile nutriționale, alergenii și aditivii direct în meniul digital. Mai mult, clienții pot adăuga cu ușurință preparatele în propriul jurnal alimentar, pentru a-și urmări dieta zilnică în mod eficient.

Într-o lume în care clienții caută tot mai mult echilibru între gust și sănătate, aceste informații devin esențiale pentru alegeri conștiente și responsabile.