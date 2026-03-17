Tone de ceapă și alte legume au ajuns la o groapă de gunoi din apropierea satului Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, în Republica Moldova, potrivit Radio Moldova. Produsele au fost aruncate după ce nu au trecut standardele pentru comercializare, spun producătorii, relatează G4Media.

Imaginile arată cum localnicii merg la groapă pentru a recupera ce se mai poate folosi. Pentru unii, legumele aruncate sunt o soluție într-un context în care prețurile din magazine sunt greu de suportat.

„Azi am luat ginerele să îmi aduc și eu, pentru că în magazin e scumpă. Cu pensia de 2.000 de lei, măcar o ceapă și tot e înainte. Iau puțin mai mică, vom pune câteva rânduri de cozi, dar restul, de mâncat, până va ieși altă ceapă, de mâncat este bună, fiindcă este tare. Ceapă bună, o curăț de prima coajă, din magazin tot așa o iau, o coajă-două arunci și e tot aceeași ceapă”, spune o localnică.

Alți oameni spun că îi doare să vadă munca pierdută și încearcă să recupereze legumele pentru a le replanta.

„Îmi este milă de munca oamenilor și ceea ce s-a pierdut. Lumea depune o grămadă de muncă, semințe, arat, semănat, lumea care a prășit”.

Pentru o parte dintre localnici, legumele nu mai sunt bune pentru consum, dar pot fi folosite în gospodărie, ca hrană pentru animale.

„Am luat vreo cinci kilograme de ceapă și câteva căpățâni de varză. Nici pentru păsări nu ai ce alege, noi pentru păsări am venit să luăm”.

Efectele se văd și în comerțul local. Vânzătoarea unui magazin din sat spune că cererea a scăzut în ultimele zile, pe fondul legumelor gratuite disponibile la groapa de gunoi.

„Ceapa pe care o vindeți de unde este? – De la producătorii din satul nostru. – Cât costă? – 10 lei. Oamenii se duc de acolo și iau că, mă rog, unde e gratis… Da, într-adevăr, în ultimele zile avem mai puțini cumpărători la ceapă”.

Nu este cunoscut agricultorul care a aruncat marfa.

În fiecare an, producătorii reclamă dificultăți în vânzarea cepei și acuză importurile mari. În același timp, producția internă depășește consumul: se recoltează până la 65 de mii de tone anual, în timp ce consumul nu trece de 45 de mii de tone. Republica Moldova exportă aproximativ șapte mii de tone și importă în jur de două mii.