Vine Paștele și, odată cu el, acel amestec inconfundabil de emoție și ușoară panică: cozonacii de făcut, ouăle de vopsit, masa de pregătit și casa de curățat. Privești bine în jurul tău și te întrebi cum ai reușit să aduni atâtea cabluri de încărcător și tu tot nu ai suficientă baterie. Despre ce vorbeam?! A, da, curățenie. Să-ncepem!

Curățenia de Paște nu trebuie însă să fie o cursă contra cronometru. Cu puțină organizare și câteva reguli simple, poate deveni o pregătire liniștită pentru sărbătoare, nu o listă nesfârșită de lucruri de bifat. Secretul este să lucrezi etapizat și să abordezi fiecare spațiu logic. Iată câteva sugestii care te ajută să pui casa la punct fără stres.

Începe cu un plan, nu doar cu entuziasm

Uite, entuziasmul e un lucru minunat, dar nu și cel mai bun project manager. Cea mai frecventă greșeală este să te apuci de curățenie fără o direcție clară. Rezultatul este că începi în mai multe locuri deodată și ai impresia că nu termini nicăieri. Parcurge fiecare cameră și notează ce trebuie făcut: geamuri, dulapuri, textile, electrocasnice, rafturi sau podele. Abia după ce ai imaginea de ansamblu poți stabili prioritățile și poți împărți sarcinile eficient.

Alocă timp pentru fiecare sarcină. Patruzeci și cinci de minute per cameră creează decizii. Timpul nelimitat creează o criză filozofică și un dulap pe jumătate organizat la ora 21:00, fără loc unde să stai și fără nimeni de învinovățit în afară de tine. Setează un cronometru. Cronometrul îți este prieten. Cronometrul nu se lasă distras de o cutie cu fotografii vechi din 2008 și nu are nevoie brusc să se așeze puțin.

Asigură-te că ai produsele de curățenie înainte să începi

Nimic nu întrerupe mai tare ritmul de lucru decât să descoperi la jumătatea zilei că ai rămas fără degresant sau că nu ai bureți de schimb. Verifică ce ai acasă și completează stocul înainte să începi.

Respectă ordinea: de sus în jos, din spate în față

Regula este străveche, evidentă și încălcată constant: gravitația există și nu este de partea ta. Praful cade. Firimiturile cad. Curăță de sus în jos, înspre podea. Mai întâi șterge praful de pe mobilierul înalt, corpuri de iluminat sau rafturi, apoi treci la suprafețele de lucru și abia la final aspiră și spală podelele.

Te încearcă un sentiment de rebeliune? Plan nou: începe cu camera care te enervează cel mai mult. Nu cea mai ușoară, ci cea mai enervantă. Motivația este maximă la începutul zilei, iar recompensa psihologică a faptului că ai reușit în sfârșit să rezolvi lucrul care te-a deranjat toată iarna valorează mai mult decât bifarea unei sarcini ușoare. Dar apoi chiar trebuie să te ții de plan.

Rezervă o zi separată pentru bucătărie

Bucătăria nu este o cameră. Este o civilizație. Are straturi, istorie, un sistem politic complex care guvernează ce se află în ce sertar și cel puțin un artefact antic în spatele unui dulap pe care nimeni nu îl poate identifica, dar pe care toată lumea se teme să-l arunce. Nu poți transforma bucătăria cu una cu două. Planifică-i o zi dedicată sau cel puțin o jumătate de zi.

Sertarul de vechituri are propria oră. Da, o oră. Nu te grăbi. Sortează după categorie: baterii, pixuri care încă funcționează (testează-le! Da, pe fiecare în parte), șuruburi aleatorii ale căror origini se pierd în istorie, meniuri la pachet de la restaurante care nu mai există. Redu la ceea ce este cu adevărat util. Apoi pune o mică tavă divizoare acolo. E cazul și știi și tu asta.

Nu neglija textilele

Perdelele spălate, pernele aerisite și lenjeria de pat schimbată cu una mai ușoară sunt detaliile care fac casa să arate și să miroasă a primăvară. Dacă ai covoare groase de iarnă, Paștele este momentul potrivit să le depozitezi și să treci la variante mai ușoare.

Este și momentul potrivit pentru a reorganiza dulapurile și pentru a scoate hainele de primăvară. Și dacă tot ești acolo, știi deja: grămada de „poate” e o minciună. Va sta în colț timp de trei săptămâni, va fi băgată înapoi în dulap și va reapărea la curățenia de primăvară de anul viitor, puțin mai prăfuită și semnificativ mai veche. Nu o crea. Repetă după mine: nu o să le mai port, nu o să le mai port, pe bune că nu o să le mai port.

Împarte sarcinile

Curățenia de Paște nu trebuie să fie un efort individual. Dacă locuiești cu alte persoane, curățenia de primăvară îți va spune tot ce trebuie să știi despre dinamica familiei tale: cine ia inițiativa, cine interpretează „ajutor” ca stând în apropiere ținând o cârpă, cine dispare să „ia ceva” și se întoarce douăzeci și două de minute mai târziu, negăsind cumva nimic.

Regula de aur: atribuie camere, nu sarcini. Dați fiecărei persoane o cameră, închideți ușa și aveți încredere în proces. Camera este a lor.

Lasă cumpărăturile pentru masă la final

Înainte de a face cumpărături, fă-ți lista din ceea ce lipsește cu adevărat, nu din amintiri, nu din obișnuință. Stai în fața rafturilor din cămară proaspăt curățată și a frigiderului și notează golurile. Acesta este singurul moment din an în care bucătăria ta va fi sinceră cu tine despre ceea ce are nevoie. Folosește-l. Aproape sigur vei cheltui mai puțini bani decât de obicei, vei irosi mai puțină mâncare în următoarele săptămâni și vei avea plăcerea liniștită și specifică a unui frigider care arată ca și cum ar aparține cuiva care și-a planificat mesele cu intenție. Cam ca atunci când comanzi la un supermarket online. Astfel, rezolvi totul dintr-o dată și câștigi timp pentru lucrurile care contează cu adevărat.

Curățenia de Paște nu trebuie să fie o pedeapsă pentru că ai locuit în propria ta casă și nici o reinterpretare modernă a mitului lui Sisif, cu tine în rol principal. Ia-o ca pe o oportunitate de a îmbunătăți puțin funcționalitatea casei și, dacă totul merge bine, crearea unui sau unei noi tu, ideal care știe acum unde e foarfeca, că are prea multe plicuri de rozmarin mărunțit și unde se duc șosetele atunci când se duc.

Serios, unde se duc?