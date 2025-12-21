Odată cu venirea iernii și a târgurilor de Crăciun, vinul fiert rămâne băutura simbol a acestora. La Craiova, un pahar de 300 ml de vin fiert costă 10 lei.

Băutura este servită fierbinte și este una dintre cele mai accesibile opțiuni pentru cei care vor să se încălzească în timp ce se bucură de atmosfera de sărbătoare.

Pentru cei care preferă băuturile fără alcool, prețurile sunt prietenoase. La una dintre căsuțe, ciocolata caldă costă 10 lei pentru 250 ml, la fel ca ceaiul cald – 10 lei pentru 250 ml.

La acest târg se pot găsi și alte prețuri pentru aceste băuturi, precum 15 lei vinul fiert, 10 lei ciocolata caldă și 7 lei ceaiul.

Aceste băuturi sunt foarte căutate mai ales de familiile cu copii și de cei care petrec mai mult timp la târg, în aer liber.