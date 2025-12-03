Rareori ne punem problema, dar a mânca la prânz în oraș în fiecare zi, în iureșul sarcinilor cotidiene de dus la îndeplinire, presupune la sfârșitul anului o gaură considerabilă în buget. O platformă din domeniul finanțelor a încercat să calculeze cam îi costă asta pe italieni.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Astfel, potrivit agenției Ansa, ieșitul în pauza de masă în oraș, în locul pachetului adus de acasă, înseamnă la finalul lunii o cheltuială care înseamnă circa 20% din venitul lunar. Mai exact, este vorba de o medie de 263 de euro pe lună, adică aproape 3.200 de euro anual. Bani care pot fi economisiți cu puțin spirit de organizare și soft skills personale. Adică învățând să combinăm alimentele și să gătim, chiar și începând cu preparate mai simple.

Datele reies dintr-o analiză realizată de Bravo, o companie fintech lider în gestionarea datoriilor, care a comparat costul pauzei de prânz în oraș cu cel al prânzului pregătit acasă. Studiul arată că un fel de paste, o apă și o cafea costă în medie 16 euro în Nord și 13 euro în Sud, în timp ce acasă costă 1,7 euro.

Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria și Trentino-Alto Adige sunt regiunile unde se poate economisi cel mai mult (aproape 3.500 de euro). La coada clasamentului se află Puglia, Sicilia, Sardinia, Molise și Abruzzo (toate puțin sub 2.800 de euro), cu un decalaj de aproape 670 de euro pe an față de Nord.