Marile lanţuri de retail au investit în ultimii aproape cinci ani atât în extinderea reţelei de magazine, dar mai ales în dotarea acestor magazine cu unităţi self-service, valoarea totală a investiţiilor pentru astfel de dotări depăşind 350 de milioane de lei, aproape o treime din această sumă fiind consemnată în 2024, relevă Raportul privind evoluţia concurenţei în sectoare cheie, lansat vineri de Consiliul Concurenţei.

„În perioada 2020-2025 (semestrul 1), marile lanţuri de retail au investit atât în extinderea reţelei de magazine (+30%), dar mai ales în dotarea acestor magazine cu unităţi self-service (+379%). În aceste condiţii, în perioada analizată, procentul magazinelor dotate cu unităţi self service a crescut de la 11% la 42%”, se menţionează în raport, transmite Agerpres.

Dacă la nivelul anului 2020 erau operaţionale 2.365 de unităţi self service, în primul trimestru al anului curent se înregistrau 8.589. Numărul de unităţi self-service puse în funcţiune anual a evoluat astfel: 689 de unităţi în 2020, 1.116 în 2021, 605 în 2022, 1.218 în 2023, 2.627 în 2024 şi 2.040 în primul semestru din 2025.

În ceea ce priveşte investiţiile în astfel de unităţi, acestea s-au ridicat la 53,48 milioane de lei în prima jumătate a anului curent, iar pe total în perioada analizată au fost de peste 350 milioane de lei.

“Numărul de unităţi self-service pe magazine dotate cu astfel de automate a scăzut de la 6,2 (în anul 2020) la 4,7 la finalul primului semestru din anul 2025, pe fondul creşterii numărului de magazine cu astfel de dotări. În acelaşi timp, a crescut numărul mediu de unităţi self-service pe magazin (de la 0,7, la 2), ceea ce indică o strategie mai mult extensivă, decât intensivă (probabil inclusiv prin dotarea unor magazine mai mici)”, precizează autorii raportului.

Tot în perioada analizată, numărul magazinelor fizice a crescut cu aproximativ 30%, iar numărul magazinelor dotate cu cel puţin o unitate de self-service a crescut cu 379%, ajungând la 1.816 magazine.

Pe măsură ce numărul de unităţi de self-service raportate la numărul de magazine creşte, numărul de angajaţi implicaţi în activităţile operaţionale raportat la numărul de magazine are o tendinţă de scădere.

În ceea ce priveşte comenzile prin livrare, a fost observată o majorare de la aproximativ 1,2 miliarde lei (în anul 2020), la aproape 2,6 miliarde lei (în anul 2024), trendul de creştere iniţiat în perioada pandemiei fiind, prin urmare, menţinut.

În anul 2025, cotele combinate ale celor mai importanţi trei jucători (Kaufland + Lidl, Mega Image + Profi, Carrefour + Cora) au depăşit 70% din piaţă, faţă de aproximativ 60% în anul 2020, iar CR5 (primii 5 jucători din piaţă) a urcat la peste 90% din piaţă, faţă de sub 80% în anul 2020.