Primii cartofi noi au apărut deja în piețele din România, însă prețul îi transformă, cel puțin pentru moment, într-un produs considerat de mulți drept un lux. În Piața Dacia din Timișoara, de exemplu, kilogramul de cartofi noi se vinde în prezent cu aproximativ 35 de lei, după o ușoară scădere față de zilele trecute, conform Observator News.

Vânzătorii spun că prețurile ridicate sunt normale la începutul sezonului, când marfa este puțină și provine din import. Andreea Dăescu, comerciant în piață, explică de ce cartofii noi sunt percepuți ca un produs premium în această perioadă.

„Întotdeauna, la început, așa au fost considerați (cartofii noi – n.red.) – o trufanda – care se mănâncă doar de poftă, în cantități mai mici, mai moderate. Iar când încep să se ieftinească și mai ales când apar ai noștri (cartofii românești – n.red.), în jurul Paștelui, atunci începem să mâncăm mai mai domnește”, a spus comercianta.

Potrivit acesteia, primele prețuri au fost chiar mai ridicate decât cele actuale. „Au fost 60 lei. Sigur, aia a fost prima strigare la ei, iar acuma încet, încet, tot scad și sigur și săptămâna care vine vor scădea mai mult la un preț”.

Chiar și în aceste condiții, cartofii noi continuă să fie căutați de clienți, mai ales de cei care vor să guste primele produse ale sezonului.

La acest nivel, un kilogram de cartofi noi ajunge să coste cât aproape 10 kilograme de cartofi vechi sau aproape două kilograme de carne. Cu toate acestea, mulți cumpărători aleg să cumpere măcar o cantitate mică, pentru a-și satisface pofta de produse de sezon.

Comercianții spun că situația este asemănătoare cu cea a altor produse foarte așteptate la început de sezon. În piețe se discută deja despre apariția primelor cireșe, care ar putea ajunge pe tarabe la prețuri de trei cifre.

Estimările arată că primele cireșe ale sezonului ar putea fi vândute cu aproximativ 250 de lei kilogramul.