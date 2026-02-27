Vecinătatea Femeilor din Saschiz a organizat, vineri, un târg prin care a pus în vânzare mărţişoare făcute de mână, confecţionate în şezătorile organizate în ultimele două luni, fondurile încasate fiind destinate deschiderii cantinei pentru şcolari „Bucate din Vecinătate”, transmite Agerpres.

„Fac parte din Vecinătatea Femeilor din Saschiz şi am venit astăzi cu mărţişoare făcute manual, cusute pe etamină şi înrămate în diferite forme. Cu banii obţinuţi de pe mărţişoare o să ajutăm Cantina ‘Bucate din Vecinătate’. Noi am accesat un proiect şi vrem să dăm o masă caldă copiilor de la şcoala din Saschiz, dar mai avem nevoie de multă muncă şi mulţi, mulţi bani. Am achiziţionat o rulotă utilată pentru a face mâncare în ea şi sperăm că în curând să îi dăm drumul. Din păcate, în acest an, oamenii nu s-au prea mobilizat să cumpere mărţişoare ca în anii trecuţi, dar sperăm că odată ce se apropie 1 martie, oamenii să vină. Banii pe care îi plătesc pe mărţişoare se vor regăsi în comunitate. Pentru aceste mărţişoare pe care le avem expuse au lucrat cinci doamne, timp de mai bine de două luni. Fireşte, dacă ni se solicită, facem şi livrări de mărţişoare prin curier”, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, una dintre membrele Vecinătăţii Femeilor din Saaschiz, Diana Schuster-Costea.

Pentru această ediţie a târgului, Vecinătatea Femeilor a pregătit mărţişoare cusute, croşetate, mărţişoare din săpunuri artizanale, din lemn, din ceramică şi din plante care cresc la Saschiz.

La târg a participat şi o altă membră de bază a Vecinătăţii Femeilor din Saschiz, Ibolyka Macarov, cea care a apărut într-o celebră revistă de gastronomie cu reţeta unui desert tradiţional săsesc din zona Târnavelor, lichiul sau Grief Hanklich.

„Mărţişoarele sunt cusute pe etamină, mărţişoare cu flori, mărţişoare pictate, croşetate, toate făcute de fetele noastre din Saschiz. Înainte de sărbătorile de iarnă pregătim târgul de Crăciun, iar imediat după, în şezători, începem să facem mărţişoare. Am muncit toată iarna până acum, începând după Crăciun. Sunt mărţişoare originale, cu motive populare din Saschiz şi cu plante din aceste locuri. Tot ce dorim să transmitem este: originalitate. Să transmitem ceva de-al nostru, nu ceva comun care se găseşte peste tot, să fie să amprenta noastră, semnătura noastră. Vânzările au mers destul de bine, fiind noi aici, cu aşa o varietate de mărţişoare, lumea vine să cumpere de la noi. Pentru că n-are rost să meargă în altă parte să ia chinezării când lucrurile astea sunt aşa de frumoase şi lucrate cu atâta suflet”, a afirmat Ibolyka Macarov.

- articolul continuă mai jos -

Andreea-Mihaela, soţia olarului specializat în prelucrarea vaselor de ceramică albastră de Saschiz, obţinută prin tehnica sgraffito specifică acestei zone, Marinel Gyorfi, s-a prezentat cu mărţişoare şi bijuterii cu plante încorporate.

„Îmi place foarte mult tot ce ţine de natură şi de tradiţii. Aşa că am încercat să îmbinăm frumosul cu natura şi să oferim lumii ceva unic, ceva din Saschiz. Acestea sunt nişte cadouri frumoase de 1 martie sau de 8 martie, care practic simbolizează începutul primăverii. Toate plantele sunt din grădina mea şi din sat. Am ieşit la plimbare, am cules plante, avem şi pătrunjel şi soc, lobelia îmi place foarte mult fiindcă este o plantă mov, care, odată presată, îşi păstrează culoarea. Am încercat să fiu cât mai creativă. Deocamdată aşteptăm să vină lumea, dar pot să spun că suntem apreciaţi şi cred că ideea de a avea o comunitate de femei într-un sat ajută foarte mult, pentru că practic ne ţine unite. Nu pot să cuantific cât am lucrat la aceste bijuterii-mărţişoare cu plante, le facem în timpul liber şi le facem de de câţiva ani. Mai mult, venim aici pentru bucuria de a fi împreună. Deci nu este ceva neapărat comercial, ci ceva de suflet”, a subliniat Andreea-Mihaela.

Daniela Oprescu, cea care este considerată „omul bun la toate” de către femeile din Vecinătate, susţine că toate creaţiile expuse sunt lucrate de mână, unice, sunt pentru toate buzunarele şi pentru toate gusturile.

„Când fetele n-au timp, mă ocup de vânzare şi le ofer orice ajutor. E o idee bună, frumoasă, cu destul de muncă în spate, şi trebuie apreciată”, a subliniat Daniela.

Între cumpărători s-au regăsit câteva mame, care au ţinut să facă o surpriză copilaşilor pentru data de 1 martie, o serie de tineri care au dorit să-şi răsfeţe prietenele, dar şi preotul Ionel Dârjan, care a remarcat coeziunea grupului format în jurul Vecinătăţii Femeilor din Saschiz.

„Este o iniţiativă lăudabilă mai ales în perioada asta, în care vedem societatea cât de dezbinată este. E un lucru foarte bun ceea ce fac dumnealor, poate aceste acţiuni ne mai unesc. Anul acesta se împlinesc 10 ani de când slujesc aici şi mă bucură că aceste doamne au astfel de iniţiative. Faptul că din vânzarea acestor mărţişoare se va finanţa un proiect caritabil, o văd ca o acţiune de la inimă la inimă. Aceste doamne poate că puteau sta nu doar la televizor, dar şi în alte condiţii mai călduroase, dar au preferat să vină aici, astăzi, să ne încânte. Vedeţi şi dumneavoastră, aceasta este adevărata socializare”, a spus preotul Ionel Dârjan.