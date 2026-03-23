23 mart. 2026, Articole / Reportaje
Caiete de Rețete aduce la Galeria de Artă N9uă din Cotroceni o expoziție-eveniment despre memoria gastronomică a României
FOTO: Caiete de rețete

Punem caietul de rețete în ramă pentru că el spune, poate mai bine decât multe arhive, povestea gastronomiei noastre recente. Timp de două săptămâni, la Galeria de Artă N9uă, expunem rețete din caiete, originale și copii, și lucrăm, alături de public, la un caiet nou, făcut din rețete care merită duse mai departe.

Într-o casă intimă din Cotroceni, care te cheamă înăuntru la fel cum te cheamă mama la prăjituri, vor fi expuse 25 de rețete din caiete, unele în original, altele din arhivă, alături de 7 caiete de rețete în original, dintre care patru provin din perioada interbelică. Unul dintre ele este scris exclusiv de un bărbat și redactat în limba maghiară, o voce mai puțin obișnuită în acest tip de arhivă domestică. Panouri separate sunt organizate pentru a aduna povești despre caiete, mărturii despre obiectele care au hrănit, în tăcere, memoria noastră comună.

Programul evenimentelor

26 martie — Vernisaj & Schimb de rețete

Deschidem expoziția și lansăm un caiet de rețete de la zero, care va rămâne în galerie pe toată durata expoziției și după. Invităm publicul să contribuie cu câte o rețetă care are poveste, una care merită dusă mai departe, un exercițiu de valorificare a ceea ce am primit de la ai noștri.

2 aprilie — Midisaj & Amintiri din caiete de rețete

Un dialog cald, în jurul caietelor. Ce amintiri purtăm cu ele? Ce înseamnă un caiet de rețete în viața unei familii, a unei case? Venim împreună să povestim, să ascultăm și să ne recunoaștem în urmele lăsate de ele.

10 aprilie — Finisaj

Închidem expoziția cu caietul nou început pe 26 martie, completat în cele două săptămâni, cu rețetele și poveștile aduse de cei care au trecut pragul galeriei.

Pe toată durata expoziției, publicul este invitat să vină cu propriile caiete, să le arate, să le povestească și, dacă doresc, să le lase să fie fotografiate pentru arhivă, fie la evenimente, fie oricând în intervalul 26 martie – 10 aprilie.

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
23 mart.
Vizită în România a comisarului european pentru pescuit și oceane / Sprijin din parte UE pentru industria piscicolă
Vizită în România a comisarului european pentru pescuit și oceane / Sprijin din parte UE pentru industria piscicolă
Articole / Reportaje
23 mart.
Un cuplu de berari din Franța a lansat o bere în semn de solidaritate cu Ucraina / Din fiecare sticlă vândută, un euro merge pentru ajutorarea refugiaților
Un cuplu de berari din Franța a lansat o bere în semn de solidaritate cu Ucraina / Din fiecare sticlă vândută, un euro merge pentru ajutorarea refugiaților
Articole / Reportaje
23 mart.
Mic dejun sărat sau dulce? Ce variantă să alegi pentru a începe ziua mai bine/ O altă opțiune este să le combini/ Trei exemple practice
Mic dejun sărat sau dulce? Ce variantă să alegi pentru a începe ziua mai bine/ O altă opțiune este să le combini/ Trei exemple practice
Articole / Reportaje
22 mart.
Mii de oameni au fost prezenți la „Sărbătoarea Mierii” de la Blaj / Apicultorii tineri aduc inovația: miere-cremă cu zmeură, miere cu lămâie, ghimbir sau brad
Mii de oameni au fost prezenți la „Sărbătoarea Mierii” de la Blaj / Apicultorii tineri aduc inovația: miere-cremă cu zmeură, miere cu lămâie, ghimbir sau brad
Articole / Reportaje
22 mart.
Friptură gătită lent, în stil texan, poate fi găsită și în estul Londrei/ O explozie a restaurantelor de tip barbecue în capitala Marii Britanii
Friptură gătită lent, în stil texan, poate fi găsită și în estul Londrei/ O explozie a restaurantelor de tip barbecue în capitala Marii Britanii

Cele mai noi articole

Codurile de bare din supermarketuri ar putea deveni curând istorie în Marea Britanie / Magazinele încep să testeze o nouă generație de coduri QR
Codurile de bare din supermarketuri ar putea deveni curând istorie în Marea Britanie / Magazinele încep să testeze o nouă generație de coduri QR
Turiștii din Grecia renunță la restaurante și-și cumpără alimentele din supermarketuri
Turiștii din Grecia renunță la restaurante și-și cumpără alimentele din supermarketuri
O gustare sănătoasă ar trebui să includă o combinație de fibre, proteine și grăsimi sănătoase, conform cardiologilor / Nucile, legumele crude si fructele, o variantă săntoasă de alimentație
O gustare sănătoasă ar trebui să includă o combinație de fibre, proteine și grăsimi sănătoase, conform cardiologilor / Nucile, legumele crude si fructele, o variantă săntoasă de alimentație
VIDEO | Prețul trufelor diferă mult dacă le cumperi direct de la cei care le culeg sau de la internediari/ Proprietar plantație: Intermediarii au marje mari, poate fi diferență de sute de euro
VIDEO | Prețul trufelor diferă mult dacă le cumperi direct de la cei care le culeg sau de la internediari/ Proprietar plantație: Intermediarii au marje mari, poate fi diferență de sute de euro
Acordul comercial UE-Mercosur va începe să se aplice provizoriu de la 1 mai 2026 / Bruxellesul spune că firmele, consumatorii și fermierii vor vedea beneficii chiar din prima zi
Acordul comercial UE-Mercosur va începe să se aplice provizoriu de la 1 mai 2026 / Bruxellesul spune că firmele, consumatorii și fermierii vor vedea beneficii chiar din prima zi