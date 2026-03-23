Punem caietul de rețete în ramă pentru că el spune, poate mai bine decât multe arhive, povestea gastronomiei noastre recente. Timp de două săptămâni, la Galeria de Artă N9uă, expunem rețete din caiete, originale și copii, și lucrăm, alături de public, la un caiet nou, făcut din rețete care merită duse mai departe.

Într-o casă intimă din Cotroceni, care te cheamă înăuntru la fel cum te cheamă mama la prăjituri, vor fi expuse 25 de rețete din caiete, unele în original, altele din arhivă, alături de 7 caiete de rețete în original, dintre care patru provin din perioada interbelică. Unul dintre ele este scris exclusiv de un bărbat și redactat în limba maghiară, o voce mai puțin obișnuită în acest tip de arhivă domestică. Panouri separate sunt organizate pentru a aduna povești despre caiete, mărturii despre obiectele care au hrănit, în tăcere, memoria noastră comună.

Programul evenimentelor

26 martie — Vernisaj & Schimb de rețete

Deschidem expoziția și lansăm un caiet de rețete de la zero, care va rămâne în galerie pe toată durata expoziției și după. Invităm publicul să contribuie cu câte o rețetă care are poveste, una care merită dusă mai departe, un exercițiu de valorificare a ceea ce am primit de la ai noștri.

2 aprilie — Midisaj & Amintiri din caiete de rețete

Un dialog cald, în jurul caietelor. Ce amintiri purtăm cu ele? Ce înseamnă un caiet de rețete în viața unei familii, a unei case? Venim împreună să povestim, să ascultăm și să ne recunoaștem în urmele lăsate de ele.

10 aprilie — Finisaj

Închidem expoziția cu caietul nou început pe 26 martie, completat în cele două săptămâni, cu rețetele și poveștile aduse de cei care au trecut pragul galeriei.

Pe toată durata expoziției, publicul este invitat să vină cu propriile caiete, să le arate, să le povestească și, dacă doresc, să le lase să fie fotografiate pentru arhivă, fie la evenimente, fie oricând în intervalul 26 martie – 10 aprilie.