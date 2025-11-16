Un studiu recent arată, potrivit eatingwell.com, că o cană de cafea pe zi consumată ar putea reduce riscul revenirii fibrilației atriale. Studiul se referă la persoanele care au fost tratate recent pentru această afecțiune. Descoperirile cercetătorilor sugerează că o cană de cafea ar putea fi mai sigură decât s-a crezut, în cazul persoanelor care se recuperează de pe urma fibrilației atriale.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Fibrilația atrială este unul dintre cele mai comune tipuri de aritmii, iar cafeaua ar putea să ofere, în mod surprinzător, o anumită protecție împotriva revenirii problemelor de ritm cardiac.

Cum se manifestă fibrilația atrială

Fibrilația atrială are loc atunci când camerele superioare ale inimii, sau atriile, bat rapid și neregulat și nu se golesc corespunzător. Ea se accentuează odată cu înaintarea în vârstă și, de multe ori, este legată de factori precum tensiunea arterială mare, bolile de inimă, inflamația, apneea în somn și consumul de alcool. Pentru că fibrilația atrială poate crește riscul de accident vascular cerebral și alte complicații, este de înțeles că multe persoane doresc să-și reducă riscul ca aceasta să revină.

De ani de zile, persoanele cu fibrilație atrială au fost sfătuite să evite cofeina, deoarece se considera că ea declanșează acele bătăi neregulate ale inimii. Dar o nouă cercetare, publicată în JAMA, sugerează că lucrurile ar putea sta exact pe dos. Studiul dovedește că un consum tipic de cafea ar putea să nu fie declanșatorul care s-a crezut odată că este.

Legătura dintre cofeină și fibrilație, cercetată

Cercetătorii au lansat studiul DECAF (Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation? – Eliminarea cafelei evită fibrilația), primul studiu randomizat care testează legătura dintre cafeaua care conține cofeină și fibrilația atrială.

În studiu au fost înscriși 200 de adulți cu un istoric de fibrilație atrială persistentă sau flutter atrial (o tulburare de ritm înrudită, în care atriile bat foarte repede, dar într-un mod mai organizat) care erau programați să aibă cardioversie, o procedură care ajută la resetarea ritmului inimii. Toate persoanele incluse în studiu erau consumatoare, actuale sau recente, de cafea. Acest lucru le-a permis cercetătorilor să observe efectele cofeinei la persoanele care erau deja obișnuite cu ea.

Participanții au fost recrutați din cinci spitale din S.U.A., Canada și Australia și apoi repartizați, aleatoriu, în grupe în care au băut cel puțin o cană de cafea cu cofeină pe zi, fie în grupe care au evitat complet cofeina. Cercetătorii i-au urmărit pe participanți timp de șase luni, pentru a vedea dacă problemele de ritm cardiac revin.

Rezultate surprinzătoare

Pe toată durata studiului, participanții care au continuat să bea cel puțin o cană de cafea cu cofeină pe zi au avut mai puține episoade repetate de fibrilație atrială sau flutter atrial, decât cei care au evitat cofeina.

Recurența fibrilației atriale sau a flutter-ului a avut loc la 47% dintre subiecții din grupul care a băut cafea, în timp ce 64% dintre cei din grupul care s-a abținut de la cofeină a experimentat recurență. Asta se traduce printr-un risc cu 39% mai mic de recurență pentru cei care au continuat să bea cafea. Un beneficiu similar al cafelei a fost observat când cercetătorii au raportat rezultatele doar la fibrilația atrială, fără flutter atrial.

Cum te ajută cafeaua dacă ai fibrilație

Cercetătorii DECAF nu pot spune, concret, de ce cafeaua a părut să ajute, dar au câteva idei. Cofeina blochează anumiți receptori în corp care stimulează declanșarea fibrilației atriale. Astfel, acest efect de blocare poate ajuta la stabilizarea activității electrice a inimii. Cafeaua are, de asemenea, proprietăți naturale antiinflamatorii. Iar inflamația poate crește riscul ca fibrilația atrială să revină. Ceea ce înseamnă că reducerea acesteia poate oferi o anumită protecție.

Potrivit cercetătorilor, pot exista și motive indirecte. Echipa de studiu a remarcat că în cercetări anterioare, persoanele care au fost încurajate să bea cafea au ajuns să facă mai multă mișcare, iar activitatea fizică este recunoscută pentru capacitatea ei de a susține un ritm cardiac sănătos. Totuși, înainte de a începe să să bei cafea, discută cu medicul tău, mai ales dacă ai probleme cardiace.

Este important să consulți un profesionist din domeniul sănătății înainte de a face o schimbare. În special dacă ai experimentat fibrilație atrială și vrei să faci cea mai sigură alegere pentru inima ta.

Este de reținut că studiul a analizat consumul zilnic de cafea, dar nu consumul cu doze mari de cofeină. De asemenea, nici consumul băuturi energizante. A examinat doar recurența fibrilației atriale la persoanele care aveau deja afecțiunea. Studiul nu arată și dacă o cană de cafea poate preveni fibrilația la persoanele care nu au avut niciodată.