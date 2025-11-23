Piața cerealelor din bazinul Mării Negre traversează una dintre cele mai complicate perioade din ultimii ani. Oferta globală este abundentă, însă cumpărătorii arată mai puțin interes decât în 2024. Fermierii se confruntă cu prețuri slabe la poarta fermei și cu costuri în creștere la cereale. Această combinație pune presiune pe fluxul de numerar al exploatațiilor agricole, arată ukragroconsult.com.

În Bulgaria, datele de la jumătatea lunii noiembrie arată stocuri de grâu mai mari decât anul trecut. Recolta a fost una foarte bună, iar mulți producători sperau ca veniturile din grâu să compenseze pierderile din porumb și floarea-soarelui. Această așteptare nu s-a confirmat pe deplin. Cererea de făină scade constant, iar consumul din partea morilor este cu aproximativ 20% mai mic față de anul trecut.

Hrana pentru animale nu este încă orientată decisiv spre grâul furajer. Mulți crescători ezită să înlocuiască porumbul, deși contextul economic ar justifica acest pas. Pe fondul acestei reticențe, exporturile au evoluat lent în primele luni ale sezonului. Rivalii regionali au ocupat rapid spațiile de livrare, iar rutele asiatice sunt mai greu accesibile. Australia și Argentina sunt active în aceleași piețe și atrag cumpărători importanți. În prezent, Algeria și Egipt sunt rutele stabile pentru exportatorii de grâu din zonă.

Potențial mai mare pentru orz

Situația orzului este ceva mai favorabilă. Piețele din apropiere indică un potențial mai mare de export pentru Bulgaria în următoarele luni. Un semnal suplimentar vine din Turcia, care a majorat cota de import fără taxe de la 0,7 la 1 milion de tone. Recolta Bulgariei a crescut în 2025, influențată și de exporturile bune din sezonul 2024-2025.

În schimb, piața porumbului rămâne tensionată. Producția este redusă, iar Bulgaria nu își poate acoperi necesarul intern fără importuri. Guvernul încearcă însă să limiteze intrările de porumb ucrainean. Autoritățile susțin că această decizie ar proteja producătorii locali. În realitate, companiile din industria furajelor reduc cantitatea de porumb folosită în rețete până la nivelul minim posibil.

Industria alimentară și cea de prelucrare a porumbului sunt segmentele cele mai expuse. Lipsa materiei prime riscă să reducă activitatea unor procesatori. Această situație ar putea deveni mai acută în lunile următoare dacă nu apar alternative.

Raportul complet este disponibil abonaților publicației Black Sea & Danube Grain. Analizele detaliate arată un tablou complex, cu presiuni comerciale și climatice în continuă schimbare. Pentru companii, accesul la informații clare și la previziuni solide devine o condiție esențială pentru strategie și planificare.