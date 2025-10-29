Două rețete de brioșe – clasică și fără zahăr și făină – numai bune pentru gustările de Halloween/ Decorează-le cu cremă de ciocolată și pune-le într-un ambient cât mai „de teroare”

Pentru ziua sau seara de Halloween, pentru petrecerile copiilor, în caz că ai musafiri sau doar pentru distracția familiei poți prepara câteva banale brioșe, dar pe care să le decorezi cumva mai special, într-un stil care amintește de noaptea de teroare. Iată doua rețete, una clasică și alta dietetică, fără zahăr și făină, ideală pentru copii mici.

Preparăm prăjiturile după rețetă clasică de brioșe

Ingrediente 200 de g de făină 150 de g de zahăr 50 de g de pudră de cacao (dacă este posibil, alegeți cacao olandeză, care are un gust mai puțin amar decât cea obișnuită, dar puteți utiliza și cacaoa neagră) 1 plic praf de copt Un praf de sare 200 ml lapte bătut sau chefir 1o0 ml de ulei 2 ouă 1 linguriță esență de vanilie. Preparare brioșe cu ciocolată Adăugați făina, zahărul, cacaoa, praful de copt și sarea într-un castron mare.. Amestecați aceste ingrediente uscate cu un tel pentru a le combina. Adăugați laptele bătut, uleiul, ouăle și vanilia într-un alt castron. Amestecați și ingredientele umede cu un tel pentru a le combina. Turnați ingredientele umede peste cele uscate și amestecați cu telul până când sunt bine mixate și omogenizate. Preâncălziți cuptorul la 180 de grade. Împărțiți aluatul în formele de brioșe căptușite cu hârtie, punând în fiecare aproximativ 2/3. Coaceți timp de 20-25 de minute sau până când o scobitoare introdusă în centru iese curată. Lăsați să se răcească în tavă câteva minute, apoi scoateți și terminați răcirea pe un grătar metalic. Preparăm brioșele fără făină și zahăr (dietetice)

Ingrediente

150 de g de migdale

300 de g de dovleac copt

4 ouă

100 de g de curmale hidratate

1 plic de drojdie uscată

Un praf de ghimbir

Puțină scorțișoară (după gust).

Preparare brioșe

Primul lucru pe care îl vom face este să zdrobim migdalele. Odată ce le-am zdrobit, vom adăuga restul ingredientelor în vasul unui blender.

Adăugăm miezul de dovleac copt (fără coajă și semințe), cele patru ouă, curmalele hidratate (fără sâmburi), praful de copt, puțin ghimbir și scorțișoara. Odată ce ingredientele au fost introduse, le mixăm până când obținem o textură omogenă.

Distribuim acest amestec de brioșe fără făină în formele de brioșe și le dăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade și le coacem pentru aproximativ 20-25 de minute sau până când o scobitoare introdusă în centru iese curată.

Odată ce s-au răcit puțin, le putem scoate pe un grilaj și să le lăsăm la răcit complet.

Cum decorăm brioșele

Punem brioșele pe o farfurie portocalie sau neagră (pentru a intra în atmosfera de „teroare”). Cu un poș decorăm fiecare brioșă cu un moț de cremă de ciocolată (vezi aici cum se prepară) și presărăm deasupra bombonele portocalii sau colorate pentru a le „insufla” spiritul de Halloween. Dacă avem și niște suporturi de hârtie decorative pentru Halloween vor arăta și mai frumos.

Happy Halloween!