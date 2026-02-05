Marți, 3 februarie, bucătăria japoneză a ieșit din cărți și din povești și a ajuns direct în fața elevilor de la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu. Prilejul a fost sărbătoarea Setsubun, marcată printr-un workshop gastronomic dedicat unuia dintre cele mai importante ingrediente din cultura culinară niponă: soia.

Evenimentul, organizat de Academia Junilor Bucătari, în parteneriat cu Direcția Educație Cultural Sportivă și Identitate Comunitară, a fost gândit ca o întâlnire practică între educație, tradiție și gastronomie. Nu a fost doar o demonstrație de gătit, ci o lecție despre rigoare, echilibru și respect față de ingredient, valori care definesc bucătăria japoneză.

Ambasadorul Japoniei a fost prezent și el

Alături de elevi s-au aflat Takashi Katae, Ambasadorul Japoniei, precum și bucătarii Ken Fukase și Cătălin Petrescu. Cei doi au prezentat preparate tradiționale și tehnici specifice bucătăriei nipone, explicând rolul ingredientelor de bază și modul în care acestea sunt folosite pentru a construi gustul, fără artificii inutile.

Soia a fost elementul central al workshop-ului intitulat „Soia, un condiment secular”. Elevii au descoperit de ce acest ingredient este atât de prezent în gastronomia japoneză și cum poate avea forme și expresii diferite, în funcție de tehnică și context. Accentul a fost pus mai puțin pe rețete fixe și mai mult pe înțelegerea principiilor din spatele lor.

Un aspect important al activității a fost implicarea directă a elevilor de la clasele cu profil gastronomic. Aceștia nu au fost simpli spectatori, ci au participat activ, lucrând, punând întrebări și testând ce au văzut.

Pentru mulți dintre participanți, workshop-ul a fost prima întâlnire directă cu bucătăria japoneză autentică, dincolo de restaurante sau reinterpretări comerciale.