Comisia Europeană a declarat luni că Spania trebuie să implementeze măsurile prevăzute de legislația europeană pentru a încerca să limiteze focarul de pestă porcină africană (PPA) detectat în Catalonia și a anunțat prezența experților veterinari europeni în zonă începând de marți pentru a consilia autoritățile, potrivit Rador Radio România.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

„Am primit o notificare privind focarul din Catalonia”, a declarat purtătoarea de cuvânt a UE, Eva Hrncirova, la conferința de presă zilnică a Comisiei, menționând că nu a existat niciun focar al bolii în Spania de mai bine de trei decenii.

Administrația Generală a Vămilor din China a suspendat importurile de carne de porc de la douăsprezece companii din provincia Barcelona, ​​după detectarea unor cazuri de pestă porcină africană la mistreți.

Instalațiile afectate sunt listate pe platforma oficială cu statutul “suspendare import”, conform actualizării sistemului oficial al Administrației pentru înregistrarea companiilor importatoare.

Acestea sunt primele cazuri de pestă porcină africană, o boală eradicată de 31 de ani, după ani de eforturi și restricții comerciale puternice în Spania, țară care a devenit în ultimii ani cel mai mare exportator de carne de porc către gigantul asiatic.