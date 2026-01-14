O eventuală reducere a personalului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) va însemna mai puţine controale, mai puţine reclamaţii soluţionate şi, inevitabil, mai multă marfă neconformă pe piaţă, iar pe termen mediu şi lung costurile vor fi decontate de cei care astăzi slăbesc o instituţie-cheie a statului, consideră directorul general al instituţiei, Paul Anghel.

„ANPC este o structură esenţială a statului român, cu un rol direct în protejarea vieţii, sănătăţii şi intereselor economice ale consumatorilor români şi europeni. Această instituţie nu are misiunea de a proteja interesele operatorilor economici, ci pe cele ale cetăţeanului. Tocmai de aceea, de-a lungul anilor, ANPC a deranjat – şi era firesc să o facă. Există mii de exemple în care controalele şi sancţiunile au vizat practici ilegale, produse neconforme sau servicii care puneau în pericol consumatorul (…) Declaraţia potrivită căreia “este pregătită reorganizarea cancelariei ANPC, unde personalul poate fi redus fără probleme” ridică semne serioase de întrebare. A reduce sporurile tuturor sau a diminua personalul “acolo unde avem prea mulţi angajaţi” este o abordare simplistă şi periculoasă atunci când vorbim despre ANPC (…)”, susţine Anghel, într-o postare publicată, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, la ora actuală, ANPC funcţionează cu puţin peste 300 de comisari la nivel naţional, pentru toate cele 42 de judeţe, care soluţionează sute de mii de reclamaţii anual şi supraveghează o piaţă uriaşă de produse şi servicii.

„Mai mult, există comisariate judeţene care funcţionează cu doar 2-3 comisari, oameni care trebuie să acopere controale, reclamaţii, acţiuni tematice şi intervenţii urgente. În aceste condiţii, se ridică o întrebare legitimă: ce anume se doreşte a fi redus şi de unde?”, menţionează şeful ANPC.

Oficialul instituţiei aduce în prim-plan cifre din activitatea ANPC pe anul 2024, până la finalizarea raportului pentru anul 2025. Astfel, în anul 2024, au fost înregistrate şi soluţionate 97.251 de reclamaţii, iar valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 370,85 milioane de lei, echivalentul a 988.924 de lei amendă aplicată pe fiecare comisar.

De asemenea, valoarea totală a produselor neconforme oprite de la comercializare s-a ridicat la suma de 34,86 milioane de lei, transmite Agerpres.

„Aceste cifre arată clar că fiecare comisar are un impact real şi direct asupra pieţei şi protecţiei consumatorului, iar reducerea personalului nu este doar riscantă, ci practic imposibilă fără afectarea gravă a eficienţei instituţiei. În acelaşi timp, observăm că în prezent se evită comunicarea publică a numelor operatorilor economici sancţionaţi, o practică ce ţine direct de transparenţă şi de dreptul consumatorilor la informare. Este aceasta o consecinţă a politicii de “reorganizare” şi “reducere”? Sau a existat o solicitare externă ca aceste informaţii să nu mai fie făcute publice? Sunt întrebări legitime, la care consumatorii şi angajaţii ANPC au dreptul să primească răspunsuri clare. Reducerea personalului înseamnă mai puţine controale, mai puţine reclamaţii soluţionate şi, inevitabil, mai multă marfă neconformă pe piaţă. Iar lipsa transparenţei nu face decât să accentueze această vulnerabilitate. Dacă aceasta este direcţia asumată, atunci ea trebuie spusă deschis şi asumată “bărbăteşte”, nu mascată sub discursul reorganizării administrative. Poate că, pe termen scurt, anumite interese vor prima în faţa interesului consumatorului. Dar pe termen mediu şi lung, costurile sociale, economice şi de încredere publică vor fi decontate de cei care astăzi slăbesc o instituţie-cheie a statului. O Românie în care protecţia consumatorului este redusă şi lipsită de transparenţă nu este o Românie mai eficientă, ci una mai vulnerabilă”, subliniază Paul Anghel.

Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi, la TVR 1, că la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi la Cancelarie personalul poate fi redus, conform analizelor realizate.

“În domeniul Educaţiei, acolo unde s-a făcut deja acest efort, nu se mai justifică să mai faci încă o reducere. La Senatul României, unde s-a făcut o reducere de personal anul trecut în februarie, nu se mai justifică să faci încă o reducere. (…) Este pregătită reorganizarea Cancelariei, a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, unde din analizele care s-au făcut, personalul poate fi redus fără niciun fel de probleme”, a spus oficialul.

Totodată, acesta a menţionat că, în cursul săptămânii următoare, vor fi convenite aspectele tehnice privind modul în care va fi aplicată reducerea cheltuielilor la fiecare instituţie.