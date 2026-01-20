Glovo îl numește pe Bogdan Meica în funcția de General Manager în România, anunță un comunicat de presă al companiei, remis G4Food marți.

Potrivit companiei, mandatul lui Bogdan Meica vizează consolidarea relației cu partenerii locali și dezvoltarea unor soluții care să sprijine direct creșterea și profitabilitatea acestora. În noul rol, acesta va coordona operațiunile Glovo din România și va contribui la dezvoltarea aplicației, cu accent pe adaptarea serviciilor la nevoile pieței locale și pe construirea unor colaborări durabile cu partenerii.

O componentă centrală a mandatului său este implementarea proiectelor strategice orientate spre eficiență operațională, optimizarea proceselor și creșterea productivității. Bogdan Meica va gestiona proiecte menite să susțină dezvoltarea businessului și să creeze valoare pentru toți utilizatorii platformei, parteneri, clienți și livratori.

Anterior acestei numiri, Bogdan Meica a fost responsabil de extinderea segmentelor de Quick commerce și Advertising în cadrul Glovo, având în coordonare strategia și performanța financiară a acestor verticale. Din această poziție, a supervizat relațiile cu marii retaileri alimentari, cu comercianții din zona non-alimentară și cu magazinele specializate. Totodată, a coordonat divizia de Advertising a companiei, soluția de retail media prin care brandurile pot accesa instrumente de promovare online și offline, cu obiective precum creșterea vânzărilor în aplicație, fidelizarea utilizatorilor sau extinderea audienței.

„Este o onoare să preiau conducerea Glovo România. Împreună cu echipa locală, ne vom concentra pe soluții care îi ajută pe parteneri să ajungă mai eficient la consumatori și să își dezvolte afacerile, în timp ce continuăm să aducem valoare reală utilizatorilor prin servicii rapide, o ofertă diversificată și o experiență cât mai personalizată. Sunt încrezător în potențialul pieței locale și în capacitatea noastră de a dezvolta platforma având ca repere atât succesul partenerilor, cât și satisfacția utilizatorilor.” a declarat Bogdan Meica, General Manager Glovo România.

Bogdan Meica are o experiență profesională construită la intersecția dintre consultanță strategică, private equity și management operațional. A urmat studii la London Business School și Aston Business School și este descris de companie ca un lider cu abordare analitică, orientată spre impact și dezvoltarea de noi linii de business.

Glovo este o platformă tech care conectează utilizatorii cu restaurante, băcănii, supermarketuri și magazine specializate, prin intermediul curierilor. Fondată în 2015, la Barcelona, compania operează în prezent în 22 de țări din Europa, Asia Centrală și Africa, fiind activă în zona de Quick Commerce, segment axat pe livrări rapide, la cerere.