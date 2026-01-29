Vaticanul lucrează într-o manieră discretă pentru deschiderea unui bistrou pe terasa din vârful Bazilicii Sfântul Petru, a raportat joi cotidianul Il Messaggero, citat de agenţia de presă italiană ANSA, transmite Agerpres.

Acelaşi cotidian cu sediul la Roma a afirmat că viitorul restaurant va fi amenajat într-o structură deja existentă pe terasă, lângă statuile apostolilor, care era folosită anterior pentru depozitarea unor materiale destinate angajaţilor bazilicii.

Il Messaggero relatează că Vaticanul a dorit să deschidă bistroul încă de anul trecut pentru a celebra Jubileul Bisericii Catolice, dar acest lucru nu a fost posibil din cauza unor probleme tehnice.

Se spune că materialele necesare pentru amenajarea unui bistrou în perimetrul acelei structuri au fost livrate şi că lucrările au început deja.

Jurnaliştii italieni speculează că localul ar putea fi deschis înainte de sfârşitul acestui an.